Ночной кошмар. Все подробности смертельного взрыва в Киеве

Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

В среду вечером в Киеве прогремел взрыв — у жилого дома в Соломенском районе подорвали четырех человек. Среди пострадавших оказался нардеп от "Радикальной партии" Игорь Мосийчук и политолог Виталий Бала. Происшествие произошло возле офиса телеканала "Эспрессо", когда они выходил из студии. По словам очевидцев, взорвался мотоцикл, на котором приехали двое мужчин.

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Вскоре стало известно, что по дороге в больницу скончался охранник Мосийчука, пострадавший во время взрыва, а также еще один случайный прохожий, которого госпитализировали вместе с политологом.

Погибшего охранника нардепа звали Руслан Кушнир. Он был помощником "радикала" и сотрудником Полка полиции особого назначения №1 ГУНП в г. Киеве, о чем свидетельствует его декларация.

Вторым погибшим оказался капитан Нацполиции Михаил Мормель, сообщил в Facebook лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко.

Сам Мосийчук получил тяжелые ранения, однако его жизни ничего не угрожает. У него были зафиксированы ранения конечностей, спины и живота. После взрыва он был доставлен в больницу, где ему сделали операцию.

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Политолог Бала находится в 17-й больнице. По данным журналиста Виталия Апасова, Бала получил серьезное ранение: крупным осколком задета печень. Его состояние тяжелее, чем у Мосийчука.

Реакция МВД

Реакция МВД не заставила себя долго ждать. В ведомстве сразу же квалифицировали дело как теракт, а также увидели в нем как всегда российский след.

"Одна из версий следствия в числе прочих — действия российских спецслужб по дестабилизации общественно политической ситуации на фоне акций протеста", — вынес вердикт советник Авакова через полчаса после ЧП.

По словам советника министра внутренних дел Зоряна Шкиряка, взрывчатку для покушения заложили не в авто, а в мотоцикл. "Предварительно, взрывчатка была заложена в припаркованный мотоцикл или мотороллер. Примерно, по предварительным оценкам, мощность взрыва могла равняться до килограмма в тротиловом эквиваленте", — рассказал Шкиряк.

"Сейчас произошел фактический террористический акт. По моему личному убеждению и вероятнее всего, речь идет о покушении на жизнь государственного деятеля. Четверо пострадавших, среди которых мои друзья Игорь Мосийчук, Виталий Бала. Надеюсь, что их жизни ничего не угрожает. Один человек погиб. Четвертый находится под наблюдением врачей… В этой ситуации, учитывая деятельность Игоря Мосийчука, нельзя исключать и то, что этот теракт могли совершить российские спецслужбы", — считает Шкиряк.

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В то же время член коллегии МВД Антон Геращенко заявил, что, судя по последствиям взрыва, его мощность была около 1 кг в тротиловом эквиваленте.

Что делал перед взрывом

Сам нардеп назвал произошедшее покушением на него.

Врачи оценивают состояние Мосийчука как средней тяжести. Сейчас его перевели в реанимацию, он уже пришел в себя.

Как известно, в последние дни перед взрывом нардеп рьяно защищал находящегося под следствием комбата ОУН Николая Коханивского, которого судят за стрельбу в Киеве. Мосийчук пытался взять его на поруки, чтобы Коханивского выпустили на свободу.

По материалам из открытых источников интернет