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    Ночной кошмар. Все подробности смертельного взрыва в Киеве

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    Теракт со смертельным исходом. Покушение на Мосийчука (22)

    (обновлено: )64520
    В Киеве прогремел взрыв, пострадали народный депутат Игорь Мосийчук и политолог Виталий Бала. Кроме них пострадали еще трое - два человека скончались. В МВД заявили о теракте, власти как всегда говорят о "российском следе".
    Игорь Мосийчук после подрыва авто
    Facebook Дмитро Лінько

    Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

    В среду вечером в Киеве прогремел взрыв — у жилого дома в Соломенском районе подорвали четырех человек. Среди пострадавших оказался нардеп от "Радикальной партии" Игорь Мосийчук и политолог Виталий Бала. Происшествие произошло возле офиса телеканала "Эспрессо", когда они выходил из студии. По словам очевидцев, взорвался мотоцикл, на котором приехали двое мужчин.

    Игорь Мосийчук. Архивное фото
    Украинское фото
    Игорь Мосийчук. Справка

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    Вскоре стало известно, что по дороге в больницу скончался охранник Мосийчука, пострадавший во время взрыва, а также еще один случайный прохожий, которого госпитализировали вместе с политологом.

    Погибшего охранника нардепа звали Руслан Кушнир. Он был помощником "радикала" и сотрудником Полка полиции особого назначения №1 ГУНП в г. Киеве, о чем свидетельствует его декларация.

    Вторым погибшим оказался капитан Нацполиции Михаил Мормель, сообщил в Facebook лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко.

    Сам Мосийчук получил тяжелые ранения, однако его жизни ничего не угрожает. У него были зафиксированы ранения конечностей, спины и живота. После взрыва он был доставлен в больницу, где ему сделали операцию.

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    Политолог Бала находится в 17-й больнице. По данным журналиста Виталия Апасова, Бала получил серьезное ранение: крупным осколком задета печень. Его состояние тяжелее, чем у Мосийчука.

    Реакция МВД

    Реакция МВД не заставила себя долго ждать. В ведомстве сразу же квалифицировали дело как теракт, а также увидели в нем как всегда российский след.

    "Одна из версий следствия в числе прочих — действия российских спецслужб по дестабилизации общественно политической ситуации на фоне акций протеста", — вынес вердикт советник Авакова через полчаса после ЧП.

    Погибший в результате теракта охранник нардепа Игоря Мосийчука
    Facebook Svitlana Samoilenko
    Обнародовано жуткое видео с погибшим охранником Мосийчука

    По словам советника министра внутренних дел Зоряна Шкиряка, взрывчатку для покушения заложили не в авто, а в мотоцикл. "Предварительно, взрывчатка была заложена в припаркованный мотоцикл или мотороллер. Примерно, по предварительным оценкам, мощность взрыва могла равняться до килограмма в тротиловом эквиваленте", — рассказал Шкиряк.

    "Сейчас произошел фактический террористический акт. По моему личному убеждению и вероятнее всего, речь идет о покушении на жизнь государственного деятеля. Четверо пострадавших, среди которых мои друзья Игорь Мосийчук, Виталий Бала. Надеюсь, что их жизни ничего не угрожает. Один человек погиб. Четвертый находится под наблюдением врачей… В этой ситуации, учитывая деятельность Игоря Мосийчука, нельзя исключать и то, что этот теракт могли совершить российские спецслужбы", — считает Шкиряк.

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    В то же время член коллегии МВД Антон Геращенко заявил, что, судя по последствиям взрыва, его мощность была около 1 кг в тротиловом эквиваленте.

    Что делал перед взрывом

    Сам нардеп назвал произошедшее покушением на него.

    Врачи оценивают состояние Мосийчука как средней тяжести. Сейчас его перевели в реанимацию, он уже пришел в себя.

    Как известно, в последние дни перед взрывом нардеп рьяно защищал находящегося под следствием комбата ОУН Николая Коханивского, которого судят за стрельбу в Киеве. Мосийчук пытался взять его на поруки, чтобы Коханивского выпустили на свободу.

    По материалам из открытых источников интернет 

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