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    Покушение на нардепа. Появились подробности о погибшем охраннике Мосийчука

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    Теракт со смертельным исходом. Покушение на Мосийчука (20)

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    Спикер Министерства внутренних дел Украины Артем Шевченко подтвердил, что охранник Мосийчука был штатным работником Нацполиции и на законных основаниях находился с нардепом.
    Охранник нардепа Игоря Мосийчука Руслан, погибший при взрыве в Киеве
    Facebook Андрея Лозового

    КИЕВ, 26 окт — РИА Новости Украина. Охранника народного депутата от "Радикальной партии" Игоря Мосийчука, погибшего в результате взрыва в Киеве, звали Руслан Кушнир, также он был помощником "радикала". Об этом сообщил в эфире "Громадського радио" нардеп Дмитрий Линько.

    В то же время погибший был сотрудником Полка полиции особого назначения №1 ГУНП в г. Киеве, о чем свидетельствует его декларация.

    Игорь Мосийчук. Архивное фото
    Украинское фото
    Игорь Мосийчук. Справка

    Спикер Министерства внутренних дел Украины Артем Шевченко подтвердил, что охранник Мосийчука был штатным работником Нацполиции и на законных основаниях находился с нардепом.

    "Я знаю, что он недавно начал работать с Игорем. Около месяца был рядом. Он был когда-то сотрудником "Беркута", насколько я знаю. Он был молодым и энергичным, занимался спортом. 30 лет", — сказал Линько.

    "Руслан Кушнир — это помощник, это человек, находившийся рядом, это охрана, и это человек, который помогал во многих вопросах. Руслан пожертвовал своей жизнью, чтобы спасти Игоря", — добавил Линько.

    Он отметил, что сейчас Мосийчук после операции находится в реанимации. Угрозы его жизни нет.

    "У Виталия Балы, который был рядом с ним, более тяжелые ранения внутренних органов. Его также прооперировали", — сказал Линько.

    Ранее помощница Мосийчука Анна Сеник и представитель МВД Артем Шевченко отказались назвать фамилию охранника Мосийчука. Однако Артем Шевченко отмечал, что это именно охранник. Информацию о том, что погибший был помощником Мосийчука он подтвердить отказался.

    Вечером в среду, 25 октября, народный депутат от "Радикальной партии" Игорь Мосийчук пострадал в результате взрыва в Соломенском районе Киева. Происшествие произошло возле офиса телеканала "Эспрессо". В политсиле заявили о покушении на нардепа. Позже стало известно, что по дороге в больницу скончался охранник Мосийчука, пострадавший во время взрыва.

    Также в результате происшествия травмы разной степени тяжести получил известный украинский политолог Виталий Бала.

    Смотрите также: Покушение на "радикала" Мосийчука. На месте теракта

    Советник главы МВД Зорян Шкиряк и нардеп, член коллегии МВД Антон Геращенко заявили, что одна из версий следствия по факту взрыва в Киеве, при котором пострадал нардеп Игорь Мосийчук, — это действия российских спецслужб для дестабилизации политической ситуации в Украине. МВД квалифицировало взрыв на ул. Адама Мицкевича как теракт. Следствие возглавило ГУ СБУ в Киеве, процессуальное руководство будет осуществлять столичная прокуратура.

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