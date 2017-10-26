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    Взрыв в Киеве и двое погибших. Открыто дело по статье "теракт"

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    На месте взрыва авто нардепа Игоря Мосийчука
    Facebook Оксаны Блищик

    КИЕВ, 26 окт — РИА Новости Украина. По факту взрыва, прогремевшего на улице Адама Мицкевича в Киеве, открыто уголовное производство по ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины, сообщила пресс-секретарь Службы безопасности Украины Елена Гитлянская на своей странице в Facebook.

    "Следователи Главного управления СБУ в Киеве и области расследуют факт взрыва в столице, в результате которого пострадал народный депутат Украины Игорь Мосийчук и еще четверо граждан. Двое погибших. Открыто уголовное производство по ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины", — говорится в сообщении

    Установлено, что неизвестные взорвали мопед вблизи места передвижения депутата, добавила Гитлянская.

    Елена Гетлянская/Facebook, 26 октября 2017

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