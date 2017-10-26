Во взрыве в Киеве увидели "российский след"

КИЕВ, 26 окт — РИА Новости Украина. Член коллегии МВД, народный депутат Антон Геращенко назвал "действия российских спецслужб" одной из версий следствия при расследовании произошедшего в среду в Киеве взрыва.

МВД Украины ранее сообщило, что при взрыве на выходе из здания телеканала "Эспрессо" в Киеве пострадали пять человек, в том числе Мосийчук, его охранник и политолог Виталий Бала. Охранник позже скончался от полученных ранений. Уголовное дело было возбуждено по статье "теракт", расследование будет вести Служба безопасности Украины.

"Одна из версий следствия, в числе прочих — действия российских спецслужб по дестабилизации общественно-политической ситуации на фоне акций протеста", — написал Геращенко в Facebook.

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Он добавил, что в результате теракта погиб 31-летний старший сержант полиции Руслан Кушнирук. У него осталась беременная жена и малолетняя дочь. Случайной жертвой вчерашнего взрыва стал 36-летний Михаил Мормиль, от полученных ранений он скончался в больнице, сообщил Геращенко. По его словам, до 2015 года подполковник Мормиль был сотрудником Юридического Департамента МВД, после увольнения занимался частной юридической практикой.

Антон Геращенко/Facebook, 26 октября 2017

В свою очередь советник главы МВД Украины Иван Варченко заявил, что во взрыве есть "российский след".

"Есть конкретные доказательства, которые могут подтверждать то, что заинтересованы… в частности, заявления Рамзана Кадырова от 2014 года", — цитирует Варченко сайт телеканала "112 Украина".

"Следствие рассматривает и должно рассматривать другие версии, но я думаю, что доказательная база сейчас достаточна для того, чтобы одной из приоритетных считать именно версию российского заказчика. И не исключаю, что исполнители могут быть самые разнообразные", — сказал он.

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