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    Происшествия

    Во взрыве в Киеве увидели "российский след"

    Тема:

    Теракт со смертельным исходом. Покушение на Мосийчука (24)

    (обновлено: )22006
    В результате теракта погиб 31-летний старший сержант полиции Руслан Кушнирук. У него осталась беременная жена и малолетняя дочь. Случайной жертвой взрыва стал 36-летний Михаил Мормиль, сообщил Антон Геращенко.
    На месте взрыва в Киеве, в котором ранен Игорь Мосийчук
    facebook.com/evgeniy.deidei

    КИЕВ, 26 окт — РИА Новости Украина. Член коллегии МВД, народный депутат Антон Геращенко назвал "действия российских спецслужб" одной из версий следствия при расследовании произошедшего в среду в Киеве взрыва.

    Игорь Мосийчук. Архивное фото
    Украинское фото
    Игорь Мосийчук. Справка

    МВД Украины ранее сообщило, что при взрыве на выходе из здания телеканала "Эспрессо" в Киеве пострадали пять человек, в том числе Мосийчук, его охранник и политолог Виталий Бала. Охранник позже скончался от полученных ранений. Уголовное дело было возбуждено по статье "теракт", расследование будет вести Служба безопасности Украины.

    "Одна из версий следствия, в числе прочих — действия российских спецслужб по дестабилизации общественно-политической ситуации на фоне акций протеста", — написал Геращенко в Facebook.

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    Он добавил, что в результате теракта погиб 31-летний старший сержант полиции Руслан Кушнирук. У него осталась беременная жена и малолетняя дочь. Случайной жертвой вчерашнего взрыва стал 36-летний Михаил Мормиль, от полученных ранений он скончался в больнице, сообщил Геращенко. По его словам, до 2015 года подполковник Мормиль был сотрудником Юридического Департамента МВД, после увольнения занимался частной юридической практикой.

    Антон Геращенко/Facebook, 26 октября 2017

    В свою очередь советник главы МВД Украины Иван Варченко заявил, что во взрыве есть "российский след".

    "Есть конкретные доказательства, которые могут подтверждать то, что заинтересованы… в частности, заявления Рамзана Кадырова от 2014 года", — цитирует Варченко сайт телеканала "112 Украина".

    "Следствие рассматривает и должно рассматривать другие версии, но я думаю, что доказательная база сейчас достаточна для того, чтобы одной из приоритетных считать именно версию российского заказчика. И не исключаю, что исполнители могут быть самые разнообразные", — сказал он.

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