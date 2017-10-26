Прокурор озвучил резонансные версии покушения на Мосийчука

КИЕВ, 26 окт — РИА Новости Украина. Следствие рассматривает несколько версий причин взрыва в Киеве, среди которых покушение на депутата Верховной Рады от "Радикальной партии" Игоря Мосийчука из-за его политической деятельности или по личным мотивам, заявил в четверг первый заместитель прокурора Киева Павел Кононенко.

"Первая версия, которую озвучивал сам Мосийчук — это покушение на убийство Мосийчука, которое было организовано спецслужбой РФ… Вторая версия — это политическая деятельность Мосийчука, и третья версия — покушение на депутата Мосийчука на личной почве", — сказал Кононенко на пресс-конференции, которую в прямом эфире транслировали украинские телеканалы.

По его словам, следствие также не отвергает версию относительно покушения на убийство на любого политического и общественного деятеля, который мог находиться в то время на канале "Эспрессо".

МВД Украины ранее сообщило, что при взрыве на выходе из здания телеканала "Эспрессо" в Киеве пострадали пять человек, в том числе Мосийчук и его охранник, а также политолог Виталий Бала. Два человека погибли. Уголовное дело возбуждено по статье "теракт", расследование будет вести Служба безопасности. Советник МВД Антон Геращенко назвал "действия российских спецслужб" одной из версий следствия при расследовании произошедшего в среду в Киеве взрыва. Однако бывший руководитель Главного следственного управления Службы безопасности Василий Вовк считает, что приоритетной версией должна быть версия, связанная "с финансово-бизнесовыми разборками".