Тренд дня: взрыв с Мосийчуком. "Панам - спасение, холопам - горбольница"

Оксана Максимова, РИА Новости Украина

В Киеве — нове ЧП. Накануне, у офиса канала "Эспрессо" прогремел взрыв, когда после вечернего эфира с канала выходили народный депутат Радикальной партии Игорь Мосийчук и политолог Виталий Бала.

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Мосийчука прикрыл его охранник и помощник Руслан Кушнир, который впоследствии умер в карете скорой помощи по дороге в больницу. У нардепа осколочные ранения конечностей, спины и живота, после инцидента его сразу увезли в частную клинику "Борис", где и прооперировали.

Виталий Бала получил более серьезные ранения: повреждения почек и печени, он был прооперирован в Киевской городской клинической больнице №17. При взрыве пострадал также случайный прохожий, капитан Нацполиции 36-летний Михаил Мормель, который скончался от полученных травм в больнице №17. Также пострадала сотрудница телеканала.

В Радикальной партии взрыв назвали покушением на нардепа Мосийчука.

Советник главы МВД Зорян Шкиряк и нардеп, член коллегии МВД Антон Геращенко заявили, что одна из версий следствия по факту взрыва в Киеве — это действия российских спецслужб для дестабилизации политической ситуации в Украине.

Политические эксперты и аналитики обсуждают смертельный взрыв, анализируя его причины и последствия.

Политолог Николай Спиридонов считает, что инцидент, скорее всего, является "внутренними разборками", так как и у депутата, и у политолога было много врагов.

"Трагедия в очередной раз продемонстрировала, что украинское общество, к сожалению, разделилось на "панов" и "холопов": депутата отвезли в частную клинику "Борис", а его охранника и политолога в 17-ю городскую больницу. Это при том, что по данным СМИ именно охранник героически спас Игоря Мосийчука. Всё равно его жизнь посчитали менее ценной и парень вскоре умер", — написал Спиридонов на своей странице в Facebook.

Он обратил внимание, что "почти никто из рядовых украинцев не выражает Мосийчуку сочувствия".

"Многие даже открыто желают ему смерти. Увы, но антирейтинг Мосийчука лично и Верховной Рады в целом уже давно зашкаливает. У рядовых украинцев нет к нему "ни любви ни тоски ни жалости", — подчеркнул политолог.

Facebook Николая Спиридонова Скриншот с сайта Facebook

По его мнению, вероятнее всего, дело раскрыто не будет и превратится в очередной "глухарь".

"Именно слабая работа правоохранительных органов подталкивает преступников к подобным преступлениям. Резонансные убийства (Бузины, Шеремета, Вороненкова…) не раскрыты. Преступники имеют все основания ощущать свою безнаказанность", — подытожил Спиридонов.

Финансовый обозреватель Александр Дубинский отметил, что взрыв «больше похож на "привет" Авакову (глава МВД Арсен Аваков — Ред.) и Яценюку» (экс-глава Кабмина Арсений Яценюк — Ред.), которые фактически владеют каналом.

"За пострадавшего Мосийчука не волнуюсь — он голосовал "за" медреформу. Поэтому поехал не в БСП, а в "Борис". <…> Мосийчук был кассиром Ляшко. Одним из, который отвечал за сбор денег с бизнеса — за решение вопросов и "крышу". Мог взять денег не у тех людей, которых стоило кинуть. А мог и полезть не в свое дело", — считает Дубинский.

Facebook Александра Дубинского Скриншот с сайта Facebook

По мнению политического аналитика Дмитрия Корнейчука, "власть бандитов должна быть готова ко всем последствиям своей деятельности".

"Мосийчук в 2015-м был арестован за коррупцию, в Раде было показано видео получения взятки, а в итоге депутат был выпущен после "договорняка" Ахметова-Ляшко с Порошенко. А Мосийчук вернулся все к той же работе "решалы", — отметил эксперт.

По его мнению, взрыв, который был расценен Мосийчуком как покушение, вызывает много противоречий.

"И еще о странностях в покушении на Мосийчука. Он сказал, что месяц ходит с охраной, поскольку его предупредили о покушении. Сообщили лично из Кремля? Дальше. Ты боишся за свою жизнь. Но не пишешь заявление в госуправление охраны. А находишь какого-то экс-беркутовца, не имеюшего к охране никакого отношения. Экс-беркутовца, которым не жалко пожертвовать. И который вдруг оказался ближе всего к эпицентру взрыва", - уточнил Корнейчук.

Facebook Дмитрия Корнейчука Скриншот с сайта Facebook

Политолог Михаил Павлив в свою очередь напомнил в данном контексте о лихих 90-ых.

"В лихие 90-е тоже понадобилось приблизительно три года на то, что бы резонансные покушения на топ коммерсантов и политиков, их убийства стали частью повседневности. И тогда люди с боевым опытом, "афганцы", часто густо неустроенные в мирной жизни, со сломанной войной психикой, тоже оказались в первых рядах тех драматических событий", — акцентировал эксперт.

По его словам, тогда "пик кровавой мясорубки продлился до пяти лет и концу 90-х пошел на спад".

"Вряд ли, нам удастся избежать новой "пятилетки", — подытожил политолог.