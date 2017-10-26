Якубин о покушении на Мосийчука: политика не работает - звучат взрывы

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос столицы

В среду вечером в Соломенском районе Киева произошел взрыв. Рассматривается версия покушения на народного депутата Игоря Мосийчука, в результате которого погибли два человека — охранник нардепа и случайный прохожий. Еще один пострадавший — политолог Виталий Бала — был успешно прооперирован в больнице, в результате взрыва у него были повреждены легкие и печень.

Ситуацию с покушением на депутата, члена Радикальной партии Игоря Мосийчука в эфире радиостанции Голос столицы прокомментировал политолог Алексей Якубин.

Насколько расследование происшествия будет происходить объективно, без политизации самого процесса?

— На самом деле, политизация уже произошла. Даже заявления, которые мы слышим, они — достаточно политизированы.

Понятно, что мы уже привыкли постоянно слышать, что это Кремль виноват, но мне кажется, на самом деле, это уже сейчас работает против власти, когда изначально у власти главная версия, что это — Кремль, и в итоге это дискредитирует все последующие заявления.

По поводу политизации: как это ни парадоксально, но этот взрыв уже начинает активно использоваться некоторыми сторонами. Например, очевидно, что самой Радикальной партии это поможет в какой-то мере прикрыть вчерашний скандал, связанный с лотерейным выигрышем ее лидера. То есть, медийно мы теперь переключились в контексте той же РПЛ, но теперь на ситуацию с Мосийчуком от Олега Ляшко.

Для власти мы тоже видим некие намеки, как власть собирается это использовать. К примеру, некоторые спикеры от власти начинают говорить о том, что видите, в Киеве — повышенная ситуация опасности, может, стоит вообще запретить или ограничить массовые мероприятия. Это говорит о том, что разные политические силы уже активно начинают использовать эту ситуацию со взрывом, пытаясь максимально её для себя использовать, извлечь из неё все, что можно с точки зрения своих политических целей.

В среду Олег Ляшко заявлял, что за покушением на Мосийчука могут стоять еще и политические оппоненты. Можно ли говорить, что политические «разборки» в Украине переходят к таким методам выяснения отношений?

— В какой-то мере, к сожалению. И если посмотреть на заседания Верховной Рады, где у нас сейчас время от времени происходят такие драки, но пока что именно такой силовой вариант у нас в контексте политиков или нардепов, теоретический вариант, я бы даже сказал, у нас он менее распространен.

Но с другой стороны, не стоит забывать, что количество оружия, которое на руках у населения, люди, которые возвращаются после конфликта, в дальнейшем с ними не работают психологи, это все создает достаточно тревожную ситуацию.

Мы можем вспомнить 90-е годы, годы после Афгана, когда такие вот своеобразные силовые решения начинали использоваться. Поэтому я не исключаю, что такая практика взрывов, к сожалению, она может и дальше повторяться.

То есть, грубо говоря, у нас общество стало воспринимать насилие как нормальный способ решения проблем. А это, кстати, показатель того, что политика не работает, да? Что, в общем-то, ключевые органы власти не выполняют свою ключевую функцию медиаторов и функцию, которая предусматривает уменьшение возможности силовых решений в политике.

Если говорить о политических "разборках" в Украине, то можно вспомнить досрочные парламентские выборы 2014 года. Сейчас на идее досрочных выборов можно поставить крест?

— Я хотел бы в какой-то мере даже связать эти две ситуации, потому что как раз то, что эта политическая проблема не решается, в итоге ведет к тому, что начинают использоваться различные такие насильственные методы. Потому что выборы — это всегда способ выпустить пар, в том числе у граждан, многие из которых в данный момент разочарованы деятельностью тех или иных политиков и в целом парламента.

Если говорить о досрочных выборах, мы можем вспомнить, что почему произошли они в 2014 году? Во многом они произошли вследствие того, что Петр Порошенко учел опыт Виктора Ющенко. Поскольку после прихода к президентству Виктора Ющенко, ему многие советовали тогда также распустить парламент, который был избран в 2012 году, а не продолжать его деятельность, но Ющенко отказался.

И в итоге мы помним, как дальше развивалось его политическая карьера и что происходило дальше.

Порошенко, после проведения досрочных выборов, он изначально ставил себе целью законсервировать ситуацию. То есть, ключевая цель — это провести выборы, а дальше — максимально оттягивать их проведение, к примеру, до 2019, то есть до конца каденции. В данном случае, мне кажется, это такое двоякое решение. Потому что с одной стороны мы видим, что уровень поддержки парламента, действующего парламента, находится на каких-то минимальных исторических уровнях. И это играет даже против парламента, против курса, который ведет власть.

С другой стороны, власть, опасаясь рейтингов, и не проводит выборы.

И если говорить о возможности досрочных выборов, я их, на самом деле, еще не исключаю. Почему? Потому что мне кажется, что политический кризис у нас — перезрел. И в парламенте перезрел. Мы видим, что де-факто у нас нету как таковой коалиции, хотя происходит голосование некоалиционное.

Де-факто у нас, например, до сих пор правительство не взаимодействует должным образом с парламентом. Мне кажется, что в любой европейской стране выборы уже были бы проведены два или три раза. Но у нас, к сожалению, в этом плане мы показываем свою не совсем европейскость. Потому что вместо того, чтобы провести досрочные выборы и перезагрузить парламент, вместо этого у нас просто есть желание власти законсервировать ситуацию. А в итоге это ведет к увеличению радикализации общества.

Если общество видит, что политическая система не работает, то общество начинает решать вопросы перезагрузки другими путями, насильственными путями. И мы видим возрастание уровня такого своеобразного радикализма.

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Стоит отметить, что взрыв в Киеве, в результате которого погибли два человека и были ранены народный депутат Игорь Мосийчук и политолог Виталий Бала, квалифицирован как теракт. Об этом говорится в сообщении МВД. Отмечается, что расследованием теракта займется ГУ СБУ Киева, а процессуальное руководство будет осуществлять прокуратура города Киева.