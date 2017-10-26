Теракт в столице. Врач раскрыл подробности состояния Мосийчука

КИЕВ, 26 окт — РИА Новости Украина. Состояние раненного при взрыве в Киеве депутата Верховной Рады Игоря Мосийчука тяжелое, сообщил в четверг Игорь Конивец — заведующий стационарным отделением клиники "Борис", в которой находится депутат.

"Состояние тяжелое, что характеризуют первые сутки в послеоперационный период. Вчера, даже сегодня ночью, закончилось оперативное вмешательство. Было где-то до трех часов, было очень много осколков, которые мы извлекли. Сейчас пациент находится в палате интенсивной терапии. Состояние тяжелое, до среднего еще рано, но можно с ним общаться", — сказал врач в эфире телеканала "112 Украина".

По его словам, сейчас жизни депутата ничего не угрожает. Он также сообщил, что у Мосийчука разного рода раны, преимущественно в нижней части тела. Врач заявил, что где-то через две недели депутату проведут еще одну операцию.

Вечером в среду, 25 октября, народный депутат от "Радикальной партии" Игорь Мосийчук пострадал в результате взрыва в Соломенском районе Киева. ЧП произошло возле офиса телеканала "Эспрессо". В политсиле заявили о покушении на нардепа. Также в результате происшествия травмы разной степени тяжести получил известный украинский политолог Виталий Бала.

Член коллегии МВД Антон Геращенко сообщил, что в результате теракта погиб 31-летний старший сержант полиции Руслан Кушнирук. У него осталась беременная жена и малолетняя дочь. Случайной жертвой взрыва стал 36-летний Михаил Мормиль, от полученных ранений он скончался в больнице, добавил нардеп. По его словам, до 2015 года подполковник Мормиль был сотрудником юридического департамента МВД, после увольнения занимался частной юридической практикой.

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Советник главы МВД Зорян Шкиряк и нардеп, член коллегии МВД Антон Геращенко заявили, что одна из версий следствия по факту взрыва в Киеве, при котором пострадал нардеп Игорь Мосийчук, — это действия российских спецслужб для дестабилизации политической ситуации в Украине. Советник главы МВД Иван Варченко добавил, что "следствие рассматривает и должно рассматривать другие версии, но я думаю, что доказательная база сейчас достаточна для того, чтобы одной из приоритетных считать именно версию российского заказчика". Взрыв на улице Адама Мицкевича квалифицирован как теракт.