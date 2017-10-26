В Кремле резко отреагировали на обвинения РФ и Кадырова в покушении на Мосийчука

КИЕВ, 26 окт — РИА Новости Украина. Обвинения в адрес России в связи с покушением на депутата Верховной Рады Украины от "Радикальной партии" Игоря Мосийчука является очередным проявлением захлестнувшей Украину русофобии, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

МВД Украины ранее сообщило, что при взрыве на выходе из здания телеканала "Эспрессо" в Киеве пострадали пять человек, в том числе Мосийчук и его охранник, а также политолог Виталий Бала. Два человека погибли. Уголовное дело возбуждено по статье "теракт", расследование будет вести Служба безопасности Украины. Советник МВД Украины Антон Геращенко назвал "действия российских спецслужб" одной из версий следствия при расследовании произошедшего в среду в Киеве взрыва.

Однако бывший руководитель Главного следственного управления Службы безопасности Украины Василий Вовк считает, что приоритетной версией должна быть версия, связанная "с финансово-бизнесовыми разборками".

"Как всегда абсолютно не обоснованное ни на чем, голословное истерически обвинение из Киева, которые звучат не только в адрес (главы Чечни — ред.) Рамзана Кадырова, но и всех, кто занимает хоть какие-либо должности в Москве. Безусловно, это очередное проявление захлестнувшей Украину и Киев русофобии", — сказал Песков, отвечая на вопрос, какая позиция у Кремля относительно заявления МВД Украины о возможной причастности главы Чечни Рамзана Кадырова к покушению на депутата Мосийчука.

В декабре 2014 года Игорь Мосийчук выложил в сеть свое видеообращение, в котором призвал доставить главу Чечни Рамзана Кадырова на Майдан.

4 декабря 2014 года депутаты Юрий Береза и Игорь Мосийчук поддержали нападение боевиков на пост ДПС в Грозном и высказались за активизацию попыток дестабилизации ситуации в России и, в частности в Чечне. Мосийчук призвал Украину стимулировать события, наподобие грозненских, не только на Кавказе, но и в Средней Азии. Кадыров в ответ на высказывания украинских депутатов заявил, что никому не позволено безнаказанно поддерживать терроризм, и пригрозил найти и наказать любого, кто окажет финансовое или моральное содействие терроризму, сообщает ria.ru.