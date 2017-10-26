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    Происшествия

    В момент взрыва у Мосийчука не было госохраны

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    Теракт со смертельным исходом. Покушение на Мосийчука (37)

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    Глава Управления государственной охраны Украины пояснил, что в законе прописано, кому предоставляется госохрана, приводится перечень должностей и соответствующих указов президента.
    Место взрыва около офиса телеканала Эспрессо
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 26 окт — РИА Новости Украина. Управление государственной охраны Украины не обеспечивало безопасность депутата Верховной Рады от "Радикальной партии" Игоря Мосийчука, который пострадал при взрыве автомобиля в Киеве, потому что не было соответствующего распоряжения, сообщил в четверг глава ведомства Валерий Гелетей.

    На месте покушения на нардепа Игоря Мосийчука
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Тренд дня: взрыв с Мосийчуком. "Панам - спасение, холопам - горбольница"

    Вечером в среду, 25 октября, народный депутат от "Радикальной партии" Игорь Мосийчук пострадал в результате взрыва в Соломенском районе Киева. ЧП произошло возле офиса телеканала "Эспрессо". В политсиле заявили о покушении на нардепа. Также в результате происшествия травмы разной степени тяжести получил известный политолог Виталий Бала.

    "Управление государственной охраны не обеспечивало безопасность Мосийчуку", — сказал Гелетей в эфире телеканала "112 Украина".

    Он пояснил, что в законе прописано, кому предоставляется госохрана, приводится перечень должностей и соответствующих указов президента. "Ни народный депутат, ни начальник управления госохраны не может решать этот вопрос (предоставления госохраны — ред.) самостоятельно", — добавил Гелетей.

    Член коллегии МВД Антон Геращенко сообщил, что в результате теракта погиб 31-летний старший сержант полиции Руслан Кушнирук. У него осталась беременная жена и малолетняя дочь. Случайной жертвой взрыва стал 36-летний Михаил Мормиль, от полученных ранений он скончался в больнице, добавил нардеп. По его словам, до 2015 года подполковник Мормиль был сотрудником юридического департамента МВД, после увольнения занимался частной юридической практикой.

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    Советник главы МВД Зорян Шкиряк и нардеп, член коллегии МВД Антон Геращенко заявили, что одна из версий следствия по факту взрыва в Киеве, при котором пострадал нардеп Игорь Мосийчук, — это действия российских спецслужб для дестабилизации политической ситуации в Украине. Советник главы МВД Иван Варченко добавил, что "следствие рассматривает и должно рассматривать другие версии, но я думаю, что доказательная база сейчас достаточна для того, чтобы одной из приоритетных считать именно версию российского заказчика". Взрыв на улице Адама Мицкевича квалифицирован как теракт.

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    Место взрыва около офиса телеканала "Эспрессо"
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