Корольчук: безопасностью АЭС займутся иностранцы, а ответят украинцы

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос столицы

Безопасностью на украинских атомных электростанциях будет заниматься транснациональная компания Westinghouse, которая накануне подписала контракт с Национальной атомной энергогенерирующей компанией "Энергоатом" на поставку систем мониторинга безопасности для четырех блоков Запорожской АЭС.

В частности, компания поставит на эти блоки специальные системы аварийного и послеаварийного мониторинга, а также системы контроля концентрации водорода в активной зоне.

Реализация проекта начнется при поставке систем мониторинга для блока №4 в начале 2018-го года и завершится поставкой для блока №6 в конце 2019-го года. Завершающее испытание последней поставленной системы планируется на начало 2021-го года.

Свою оценку сотрудничеству и безопасности на атомных электростанциях в эфире радиостанции Голос столицы дал член Наблюдательного совета Института энергетических стратегий Юрий Корольчук.

(текст публикуется на языке оригинала)

Можете розповісти детальніше про системи моніторингу. Чому саме Westinghouse?

— Системи моніторингу і контролю за безпекою присутні і працюють на всіх АЕС в Україні і світі.

Нічого дивного в цьому нема, це необхідна річ, але тут треба розуміти, що у випадку з Україною залучення компанії Westinghouse до цього процесу, це обґрунтовано тим, що це використання палива, яке виробляє Westinghouse для АЕС України.

Тут є цікавий нюанс, що нічого не було б в цьому дивного, якби це не був крок, зроблений з запізненням. Бо як ми знаємо, паливо Westinghouse вже давно використовується в Україні, в такому експериментальному режимі, але лише зараз фактично після шестирічного такого циклу вони вирішили реалізувати проекти по окремому встановленню системи безпеки для свого палива.

Так, воно підходить для українських АЕС, для АЕС радянського, російського типу, але треба було зробити ще до того, або принаймні паралельно з тим, як завантажувати в АЕС тепловиділяючі збірки, які зібрані у Швеції, формату, розробки Westinghouse.

І в чому суть цих технологій безпеки, це власне те, що типи, які використовуються АЕС, які купуються у Росії, у компанії ТВЕЛ, мають іншу систему безпеки. Вона схожа по суті, технологічно вона відрізняється.

Кожен з виробників палива відповідальний за роботу палива на АЕС. Тобто ТВЕЛ відповідальний за свої тепловиділяючі збірки, і Westinghouse відповідальний за свої. Тому насправді цей крок треба було зробити раніше, бо насправді ризики залишаються до сьогодні, бо режим використання палива Westinghouse не вийшов ще з експериментального, тобто лише в наступному році, в 2018-му будуть приймати рішення відповідні, зокрема і уряд, стосовно того, щоб визнати це паливо як таке, що підходить, що можна використовувати на АЕС.

Тому технічно, якщо говорити простими словами максимально, це означає, що коли дійсно стається, коли відбувається завантаження паливної збірки, її вивантаження і процес використання, певні надзвичайні ситуації, які відбуваються, ремонтні роботи, які відбуваються, це все супроводжується контролем з боку фактично цієї контролюючої системи безпеки.

Не можна однозначно сказати, що це певний чорний ящик, як в літаках, наприклад, але по суті, в принципі, воно до певної міри також виконує таку роль моніторингу, тобто повністю відслідковує кожен крок, який був здійснений на етапі використання цього палива. Тобто насправді це добре, тому що це нарешті принаймні може дати відповіді і буде зафіксовано, що відбувається з паливними збірками Westinghouse на українських АЕС, але повторюсь ще раз, напевно вже втретє, що це дещо запізнілий крок.

Тобто наступний крок, це постачання таких систем на інші АЕС?

— Я не думаю, що дуже швидко ми побачимо реалізацію на інших АЕС проекту використання паливних збірок Westinghouse, що мова може йти про появу нового монопольного постачальника, або який буде мати більший процент використання своїх паливних збірок на українських АЕС.

Але, скоріше за все, про Південноукраїнську АЕС, Запорізьку АЕС, звичайно, можна говорити. Вони будуть під контролем тих вже систем безпеки, які вже поставить, там спільне виробництво. Але з іншого боку, наскільки я знаю, на жаль, навіть встановлення цих систем не покладає відповідальність на Westinghouse за використання цих тепловиділяючих збірок на українських АЕС.

Тобто вони будуть моніторити, вони будуть контролювати процес, але у випадку надзвичайної ситуації, Westinghouse як постачальник палива наразі не несе ніякої відповідальності, всю відповідальність несе "Енергоатом" і держава, як власник "Енергоатому".

Які небезпеки зараз на українських АЕС, який їхній стан?

— Стан абсолютно хороший, не можна сказати, що вони в негативному чи задовільному стані. Але треба розуміти, що термін їхньої експлуатації вже підходить до завершення, безумовно, ми бачимо продовження їхнього терміну експлуатації протягом періоду останніх 5-6 років. І наступні ще кілька років будуть продовжувати, але вже зараз мало би бути прийнято рішення: або ми будемо будувати нові блоки, або будемо взагалі відмовлятися від атомної генерацїі.

В принципі, в умовах України це виглядає дуже абсурдно і нелогічно, бо нам нема чим замінити на даний момент. Але водночас нема коштів і готових проектів. Вони б мали бути готовими вже зараз.

В планах до 2020-го року привести українські АЕС у відповідність до міжнародних стандартів безпеки згідно з вимогами МАГАТЕ. Як багато невідповідностей?

— В принципі, ми вже після аварії на Фукусімі були додаткові вимоги, які були введені так само після теракту в США. В принципі, всім цим нормам українські АЕС відповідають, і зараз МАГАТЕ не встановлює нові жорсткі вимоги, але я думаю, що, скоріше за все, є запас міцності на українських АЕС, тобто вони не будуть обмежені, не будуть певним чином підпадати під санкції, якщо так можна сказати, МАГАТЕ.

Але з іншої сторони, сьогодні вже можна сказати про новий етап розвитку АЕС в цілому у світі, і будуть більші вимоги. Тобто ті блоки, які у нас будуть працювати, вони вже не будуть відповідати цим новим рівням безпеки. Тому просто перед нами є завдання визначитися, чи ми будемо далі будувати і розвивати нові блоки, чи ми закриємо ці старі, і все, на цьому зупинимося і знайдемо якусь достойну альтернативу.

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На жаль, цього поки нема на горизонті. Ні відновлювальна енергетика, ні вугільна генерація, ні газова генерація, у нас нема таких побудованих ТЕС, тому однозначно ми вертаємося до того, що треба будувати нові АЕС, тільки вже за новими технологіями, але це також величезні кошти, це мільярди доларів.

К слову, сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич заявил в эфире радиостанции, что если блок АЭС выйдет из строя на несколько дней, заместить эти мощности в Украине будет сложно.