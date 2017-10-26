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26.10.201714:27
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    Фотоленты

    Покушение на Мосийчука. Место взрыва возле телеканала "Эспрессо"

    (обновлено: )8
    Место взрыва около офиса телеканала Эспрессо
    Место взрыва около офиса телеканала Эспрессо
    На месте покушения на нардепа Игоря Мосийчука
    Место взрыва около офиса телеканала Эспрессо
    Место взрыва около офиса телеканала Эспрессо
    Место взрыва около офиса телеканала Эспрессо
    Место взрыва около офиса телеканала Эспрессо
    Место взрыва около офиса телеканала Эспрессо
    Место взрыва около офиса телеканала Эспрессо
    Место взрыва около офиса телеканала Эспрессо
    Место взрыва около офиса телеканала Эспрессо
    Место взрыва около офиса телеканала Эспрессо
    Место взрыва около офиса телеканала Эспрессо
    Место взрыва около офиса телеканала Эспрессо
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Место взрыва около офиса телеканала Эспрессо
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    На месте покушения на нардепа Игоря Мосийчука
    На месте покушения на нардепа Игоря Мосийчука
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Место взрыва около офиса телеканала Эспрессо
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Место взрыва около офиса телеканала Эспрессо
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Место взрыва около офиса телеканала Эспрессо
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Место взрыва около офиса телеканала Эспрессо
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Место взрыва около офиса телеканала Эспрессо
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Место взрыва около офиса телеканала Эспрессо
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Место взрыва около офиса телеканала Эспрессо
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Место взрыва около офиса телеканала Эспрессо
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Место взрыва около офиса телеканала Эспрессо
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Место взрыва около офиса телеканала Эспрессо
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

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    Возле телеканала "Эспрессо", где накануне произошел смертельный взрыв, продолжают работать правоохранители и криминалисты. О самой трагедии уже мало что напоминает.

    На месте покушения на нардепа Игоря Мосийчука
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Тренд дня: взрыв с Мосийчуком. "Панам - спасение, холопам - горбольница"

    Напомним, ведущая телеканала "Эспрессо" Мирослава Барчук, которая помогала пострадавшим при взрыве в Киеве, госпитализирована с подозрением на сердечный приступ.

    Вечером в среду, 25 октября, народный депутат от "Радикальной партии" Игорь Мосийчук пострадал в результате взрыва в Соломенском районе Киева. ЧП произошло возле офиса телеканала "Эспрессо". В политсиле заявили о покушении на нардепа. Также в результате происшествия травмы разной степени тяжести получил известный украинский политолог Виталий Бала.

    Член коллегии МВД Антон Геращенко сообщил, что в результате теракта погиб 31-летний старший сержант полиции Руслан Кушнирук. У него осталась беременная жена и малолетняя дочь. Случайной жертвой взрыва стал 36-летний Михаил Мормиль, от полученных ранений он скончался в больнице, добавил нардеп. По его словам, до 2015 года подполковник Мормиль был сотрудником юридического департамента МВД, после увольнения занимался частной юридической практикой.

    Читайте также: Ночной кошмар. Все подробности смертельного взрыва в Киеве

    Советник главы МВД Зорян Шкиряк и нардеп, член коллегии МВД Антон Геращенко заявили, что одна из версий следствия по факту взрыва в Киеве, при котором пострадал нардеп Игорь Мосийчук, — это действия российских спецслужб для дестабилизации политической ситуации в Украине.  Советник главы МВД Иван Варченко добавил, что "следствие рассматривает и должно рассматривать другие версии, но я думаю, что доказательная база сейчас достаточна для того, чтобы одной из приоритетных считать именно версию российского заказчика". Взрыв на улице Адама Мицкевича квалифицирован как теракт. 

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