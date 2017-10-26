Взрыв в Киеве. Пострадавший политтехнолог запретил рассказывать о своем состоянии

КИЕВ, 26 окт — РИА Новости Украина. Политтехнолог Виталий Бала, пострадавший в результате взрыва в Киеве, запретил сообщать СМИ о состоянии его здоровья, сообщил врач 17-й больницы столицы Дмитрий Мясников.

"Пациент категорически отказывается от распространения информации о состоянии его здоровья. Он категорически запретил нам предоставлять какую-либо информацию по этому поводу", — сказал Мясников.

Как сообщает Укринформ со ссылкой на врача, Бала сейчас находится в реанимации с "очень тяжелой травмой".

В свою очередь бывший народный депутат Василий Горбаль сообщил на своей странице в Facebook, что информация о состоянии здоровье Балы позже будет обнародована через политтехнолога Алексея Голобуцкого.