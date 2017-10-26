наверх
26.10.201713:33
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Происшествия

    Взрыв в Киеве. Пострадавший политтехнолог запретил рассказывать о своем состоянии

    Тема:

    Теракт со смертельным исходом. Покушение на Мосийчука (33)

    5
    По словам врача 17-й больницы Киева, Виталий Бала категорически запретил медикам предоставлять какую-либо информацию по поводу состояния его здоровье. Он добавил, что у политтехнолога "очень тяжелая травма".
    Виталий Бала. Архивное фото
    Виталий Бала/Facebook

    КИЕВ, 26 окт — РИА Новости Украина. Политтехнолог Виталий Бала, пострадавший в результате взрыва в Киеве, запретил сообщать СМИ о состоянии его здоровья, сообщил врач 17-й больницы столицы Дмитрий Мясников.

    "Пациент категорически отказывается от распространения информации о состоянии его здоровья. Он категорически запретил нам предоставлять какую-либо информацию по этому поводу", — сказал Мясников.

    Как сообщает Укринформ со ссылкой на врача, Бала сейчас находится в реанимации с "очень тяжелой травмой".

    В свою очередь бывший народный депутат Василий Горбаль сообщил на своей странице в Facebook, что информация о состоянии здоровье Балы позже будет обнародована через политтехнолога Алексея Голобуцкого. 

    Василий Горбаль/Facebook, 26 октября 2017

     

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Виталий Бала. Архивное фото
    Теракт со смертельным исходом. Покушение на Мосийчука
    Николай Коханивский, 25 октября 2017 в зале суда
    Погром в суде. Скандал вокруг комбата ОУН
    На месте ДТП в Харькове, в котором погибли 5 человек
    Смертельное ДТП в Харькове: преступление и наказание
    Первый снег в Чернигове
    Зима на носу: новый отопсезон, проблемы старые