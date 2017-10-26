наверх
26.10.201712:02
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Происшествия

    Из поезда "Киев-Львов" эвакуировали полтысячи человек из-за угрозы взрыва

    (обновлено: )3810
    В полицию позвонил неизвестный и сообщил о взрывчатке в поезде, который находился на железнодорожном вокзале столицы. Эвакуировали 530 пассажиров поезда "Киев-Львов", который ждал отправления.
    Железнодорожный вокзал в Киеве
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 26 окт — РИА Новости Украина. Более 500 человек были эвакуированы из поезда "Киев-Львов" из-за ложного сообщения о минировании, сообщила в четверг пресс-служба управления Национальной полиции Украины в Киеве.

    Во Львове в помещении детского сада вспыхнул пожар. Видео
    Канал ГСЧС во Львовской области на Youtube
    Во львовском детсадике вспыхнул пожар, 40 детей были эвакуированы

    "В 22.03 в полицию позвонил неизвестный и сообщил о взрывчатке в поезде, который находился на железнодорожном вокзале столицы. Эвакуировали 530 пассажиров поезда "Киев-Львов", который ждал отправления", — говорится в сообщении полиции.

    По данным полиции, на месте работали полицейские, взрывотехники и кинологи. "После проведения проверки взрывных устройств или веществ не нашли. В втором часу ночи поезд поехал во Львов", — добавили в полиции.

    Полиция завела уголовное дело по статье "заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности", санкция предусматривает до шести лет лишения свободы.

    Напомним, ранее правоохранители задержали инженера одной из воинских частей в Одесской области по подозрению в изготовлении взрывных устройств и незаконном хранении взрывчатых веществ.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Появились кадры джипа Мосийчука после взрыва. Видео
    Теракт со смертельным исходом. Покушение на Мосийчука
    Николай Коханивский, 25 октября 2017 в зале суда
    Погром в суде. Скандал вокруг комбата ОУН
    Игорь Мосийчук в больнице после подрыва авто
    Смертельное ДТП в Харькове: преступление и наказание
    Первый снег в Чернигове
    Зима на носу: новый отопсезон, проблемы старые