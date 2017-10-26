Из поезда "Киев-Львов" эвакуировали полтысячи человек из-за угрозы взрыва

КИЕВ, 26 окт — РИА Новости Украина. Более 500 человек были эвакуированы из поезда "Киев-Львов" из-за ложного сообщения о минировании, сообщила в четверг пресс-служба управления Национальной полиции Украины в Киеве.

"В 22.03 в полицию позвонил неизвестный и сообщил о взрывчатке в поезде, который находился на железнодорожном вокзале столицы. Эвакуировали 530 пассажиров поезда "Киев-Львов", который ждал отправления", — говорится в сообщении полиции.

По данным полиции, на месте работали полицейские, взрывотехники и кинологи. "После проведения проверки взрывных устройств или веществ не нашли. В втором часу ночи поезд поехал во Львов", — добавили в полиции.

Полиция завела уголовное дело по статье "заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности", санкция предусматривает до шести лет лишения свободы.

Напомним, ранее правоохранители задержали инженера одной из воинских частей в Одесской области по подозрению в изготовлении взрывных устройств и незаконном хранении взрывчатых веществ.