Заминировали? На ж/д вокзале Киева проводится массовая эвакуация

КИЕВ, 24 окт — РИА Новости Украина. В Киеве людей просят покинуть помещение центрального железнодорожного вокзала в связи с угрозой взрыва.
"В связи с угрозой взрыва просим вас освободить помещение вокзала", — передает "Украинская правда".
На вокзале Киева эвакуируют людей
Объявление распространили по громкой связи в 7 утра. Людей просят покинуть вокзал, и выгоняют на платформы. При этом поезда ходят по графику.
Напомним, правоохранители задержали инженера одной из воинских частей в Одесской области по подозрению в изготовлении взрывных устройств и незаконном хранении взрывчатых веществ.