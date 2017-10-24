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    Киев

    Заминировали? На ж/д вокзале Киева проводится массовая эвакуация

    (обновлено: )263
    Гостей и жителей столицы просят покинуть помещение центрального железнодорожного вокзала в связи с угрозой взрыва. При этом поезда ходят по графику.
    На вокзале Киева эвакуируют людей
    pravda.com.ua

    КИЕВ, 24 окт — РИА Новости Украина. В Киеве людей просят покинуть помещение центрального железнодорожного вокзала в связи с угрозой взрыва.

    "В связи с угрозой взрыва просим вас освободить помещение вокзала", — передает "Украинская правда".

    pravda.com.ua
    На вокзале Киева эвакуируют людей

    Объявление распространили по громкой связи в 7 утра. Людей просят покинуть вокзал, и выгоняют на платформы. При этом поезда ходят по графику.

    Напомним, правоохранители задержали инженера одной из воинских частей в Одесской области по подозрению в изготовлении взрывных устройств и незаконном хранении взрывчатых веществ.

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