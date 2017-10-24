Заминировали? На ж/д вокзале Киева проводится массовая эвакуация

КИЕВ, 24 окт — РИА Новости Украина. В Киеве людей просят покинуть помещение центрального железнодорожного вокзала в связи с угрозой взрыва.

"В связи с угрозой взрыва просим вас освободить помещение вокзала", — передает "Украинская правда".

pravda.com.ua На вокзале Киева эвакуируют людей

Объявление распространили по громкой связи в 7 утра. Людей просят покинуть вокзал, и выгоняют на платформы. При этом поезда ходят по графику.

Напомним, правоохранители задержали инженера одной из воинских частей в Одесской области по подозрению в изготовлении взрывных устройств и незаконном хранении взрывчатых веществ.