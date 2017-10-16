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    Армагеддон в Калифорнии. Жертвы и массовая эвакуация

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    Власти американского штата Калифорния, где бушуют пожары, объявили о "поворотном моменте" в борьбе с этим стихийным бедствием, сообщило в воскресенье информационное агентство Ассошиэйтед Пресс.
    Al Jazeera English

    "Неделю назад все начиналось как кошмар, и вот настал тот день, о котором мы мечтали", — заявил журналистам инспектор округа Напа Белиа Рамос.

    Как отмечается, в некоторых районах, где уже достаточно безопасно, людям разрешено вернуться домой. В общей сложности сейчас действует 75 тысяч предписаний об эвакуации. Накануне это число составляло около 100 тысяч.

    "За последние сутки условия кардинально изменились, и это хороший признак", — сообщил официальный представитель калифорнийского управления по охране лесов и защите от пожаров Дэниел Берлант. По его словам, "возможно, это знак того, что в борьбе с пожарами пройден поворотный момент".

    По последней информации, жертвами пожаров в Калифорнии стали 40 человек.

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