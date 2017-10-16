Армагеддон в Калифорнии. Жертвы и массовая эвакуация

"Неделю назад все начиналось как кошмар, и вот настал тот день, о котором мы мечтали", — заявил журналистам инспектор округа Напа Белиа Рамос.

Как отмечается, в некоторых районах, где уже достаточно безопасно, людям разрешено вернуться домой. В общей сложности сейчас действует 75 тысяч предписаний об эвакуации. Накануне это число составляло около 100 тысяч.

"За последние сутки условия кардинально изменились, и это хороший признак", — сообщил официальный представитель калифорнийского управления по охране лесов и защите от пожаров Дэниел Берлант. По его словам, "возможно, это знак того, что в борьбе с пожарами пройден поворотный момент".

По последней информации, жертвами пожаров в Калифорнии стали 40 человек.