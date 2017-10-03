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    Во львовском детсадике вспыхнул пожар, 40 детей были эвакуированы

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    Во Львове среди белого дня в помещении детского сада вспыхнул пожар, сообщили в пресс-службе Главного управления ГСЧС Украины во Львовской области.
    Канал ГСЧС во Львовской области на Youtube

    "3 октября в 13:19 в Службу спасения "101" поступило сообщение о пожаре в 2-этажном здании частного детского сада в г. Львове на ул. Вербовая, 17", — говорится в сообщении ГСЧС.

    Как выяснилось, возгорание произошло в электрощитовой на 1-м этаже и повлекло плотное задымление в здании. Спасатели отметили, что воспитатели эвакуировали детей из задымленного помещения еще до их прибытия. Всего из садика на свежий воздух вывели 40 малышей.

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    "В 13:32 пожар локализовали, а в 13:33 полностью ликвидировали. На месте происшествия работали 7 человек личного состава и 2 единицы техники", — резюмировали в ГСЧС.

    Отдельно отмечается, что во время пожара никто не пострадал, сейчас его причина устанавливается. 

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