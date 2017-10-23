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    В Канаде поезд с нефтью сошел с рельсов, прошла эвакуация населения

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    Как стало известно, перевернулись 12 цистерн, часть нефти разлилась. Над очисткой местности от загрязнений работают экологические службы. Причину инцидента установит следствие.
    В Канаде поезд с нефтью сошел с рельсов
    cbs.com

    КИЕВ, 23 окт — РИА Новости Украина. В канадском округе Стерджен провинции Альберта сошел с рельсов поезд с нефтью, в результате чего жителей 46 домов с двух кварталов были эвакуировали, сообщает CBS.

    Как стало известно, перевернулись 12 цистерн, часть нефти разлилась. Власти провели эвакуацию жителей 46 домов, расположенных рядом с путями. Их доставили в специальный центр.

    cbs.com
    В Канаде поезд с нефтью сошел с рельсов

    Впоследствии было установлено, что разлив нефтепродуктов не угрожает здоровью граждан, после этого им разрешили вернуться в свои дома.

    Над очисткой местности от загрязнений работают экологические службы. Причину инцидента установит следствие.

    Ранее в американском городе Ноксвилл, что в штате Теннесси, поезд сошел с рельсов и врезался в здание.

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