В Николаеве эвакуировали зрителей с концерта Бабкина из-за угрозы взрыва

КИЕВ, 16 окт — РИА Новости Украина. Правоохранители эвакуировали зрителей из здания Николаевского областного Дворца культуры из-за анонимного сообщения о минировании, спустя час они вернулись в зал, и концерт украинского музыканта и певца Сергея Бабкина продолжился, сообщает местное издание Novosti N.

Еще до начала концерта, который был запланирован на 19:00, возле Дворца культуры собрались около 20 молодых людей, которые уговаривали зрителей не идти на концерт.

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После поступления сообщения о минировании на место прибыли взрывотехники.

"По состоянию на 20.10 взрывоопасных предметов в помещении не обнаружено. Зрителей снова завели в зал, и концерт начался", — говорится в сообщении.

Издание отмечает, что правопорядок охраняет большое количество полицейских.

Novosti-N.org Дворец культуры в Николаеве, где проходит концерт Сергея Бабкина, под охраной полиции, 16 октября 2017

Ранее выступление Бабкина отменили во Львове из-за акции протеста националистов, которые заблокировали вход в клуб, где он должен был выступать. В ходе блокирования произошли столкновения. Протестующие согласились не препятствовать проведению мероприятия при одном условии — если музыкант публично назовет Россию "агрессором" и пообещает больше не давать концертов в РФ и "на оккупированных территориях". Во время переговоров, в которых также участвовали журналисты, Бабкин отказался выполнить это требование.

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