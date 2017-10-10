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    Культура

    В Запорожье намерены сорвать концерт Бабкина

    (обновлено: )29
    В Запорожье намерены забросать тухлыми яйцами украинского музыканта и певца, бывшего фронтмена группы 5'nizza Сергея Бабкина.
    Сергей Бабкин
    Сергей Бабкин/Facebook

    КИЕВ, 10 окт — РИА Новости Украина. Концерт украинского музыканта и певца, бывшего фронтмена группы 5'nizza Сергея Бабкина в Запорожье намерены сорвать.

    Об этом написал на своей странице в Facebook пользователь Андрей Емец.

    Андрей Емец, facebook
    Пост Андрея Емца

    В субботу выступление Бабкина отменили во Львове из-за акции протеста радикально настроенных активистов, которые заблокировали вход в клуб, где он должен был выступать. В ходе блокирования произошли столкновения. Протестующие согласились не препятствовать проведению мероприятия при одном условии — если музыкант публично назовет Россию "агрессором" и пообещает больше не давать концертов в РФ и "на оккупированных территориях". Во время переговоров, в которых также участвовали журналисты, Бабкин отказался выполнить это требование. Деньги за билеты людям обещают начать возвращать с понедельника. 

    Ранее о намерениях сорвать концерт Бабкина в Тернополе заявил ряд местных общественных организаций "Правый сектор", ВМОО "Сокол", ВМОО "Молодежный националистический конгресс" и "Национальный корпус".

    Сам музыкант заявлял, что является патриотом Украины, а решение выступать в России было "взвешенной позицией". По его мнению, проще было сделать "популистские заявления", которые требовали "активисты", однако "как быть со своей совестью".

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