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    Культура

    Разборки во Львове. Известный певец отказался назвать Россию "агрессором"

    Тема:

    Свой-чужой. Культурная война в Украине (424)

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    На переговорах музыканта Сергея Бабкина с протестующими присутствовали также журналисты. Он отказался выполнить условия протестующих. Блокирование клуба, где запланирован концерт, продолжается.
    Сергей Бабкин
    Сергей Бабкин/Facebook

    КИЕВ, 7 окт — РИА Новости Украина. Украинский певец, бывший фронтмен группы 5nizza (2000-2007) Сергей Бабкин отказался выполнить условия группы молодых людей, блокирующих вход в клуб "Малевич" во Львове, где запланировано его выступление.

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    На переговорах музыканта с протестующими присутствовали также журналисты.

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    "Артист отказался признать Россию агрессором", — сообщает "ФорПост".

    Протестующие продолжают блокировать здание и поют добровольческие песни.

    Поклонники творчества Бабкина исполняют его песни под стенами клуба.

    forpost.lviv.ua
    Ситуация возле львовского клуба, где должен выступать Сергей Бабкин, 7 октября 2017

    Ранее группа блокирующих вход в клуб согласились не препятствовать проведению мероприятия при одном условии — если Бабкин публично назовет Россию "агрессором" и пообещает больше не давать концертов в России и "на оккупированных территориях". Протестующие возмущены, что Бабкин "выступал в оккупированном Крыму". За порядком следит колонна правоохранителей. 

    forpost.lviv.ua
    Ситуация возле львовского клуба, где должен выступить Сергей Бабкин, 7 октября 2017

    В адрес блокировщиков звучали призывы: "Ребята, не позор Львов, идите в АТО". Те в ответ заявили, что были там.

    Смотрите также: "Докажите, что она пророссийская". Столкновения перед концертом Билык

    Напомним, 8 июня перед концертом певицы Ирины Билык в Одессе произошли столкновения между бойкотирующими выступление, полицией и охраной клуба. Противники концерта заявили, что Билык не должна выступать в Украине, так как в 2015 году посещала Крым, заехав с территории России. На место конфликта также прибыли активисты некой патриотической организации "Черная сотня", которые встали на защиту певицы.

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