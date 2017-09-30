МИД Украины: вместо международных договоров – манифест национализма

Ольга Сухаревская, магистр внешней политики, правовед – для РИА Новости Украина

Украина – страна парадоксов. Чем больше она стремится в Европу, тем менее европейской становится, воспроизводя в своем законодательстве практики западных диктатур, даже вспоминать которые в общем европейском доме неприлично. А от любых проявлений нацизма от Лиссабона до Берлина шарахаются так, что, скорее, позволят неграм преклонных годов хватать за руки (и не только) юных парижанок, чем вспомнят о национальном жизненном пространстве и чистоте крови.

Каким образом в европейские нормы вписывается новый украинский закон "Об образовании", вопрос риторический.

Закон что дышло

Содержание ст.7 скандального закона, который вступил в силу 28 сентября, противоречит целому ряду как национальных, так и международных правовых норм. В частности, ст. 20 базового закона Украины "Об основах государственной языковой политики", который так и не удалось отменить после февраля 2014 г., гарантирует право на получение образования на языках национальных меньшинств.

Согласно этому закону члены громад и владельцы дошкольных, начальных, средних, профессиональных и высших учебных заведений имеют право самостоятельно выбирать язык обучения, создавать школы, классы и группы. Это же касается и коммунальных учебных заведений, которые обеспечивают языковое разнообразие в соответствии с потребностями населения.

О Конституции и говорить не приходится, т.к. Основной закон прямо запрещает дискриминацию по этническому происхождению и сужение предоставленных Конституцией прав.

Бравируя тем, что Украина является основателем ООН, украинские власти и подписавший закон президент буквально растоптали действующую на Украине Всеобщую декларацию прав человека, ст. 26 которой гласит, что родители имеют право приоритета в выборе образования для своих малолетних детей.

А Европейская конвенция "О защите прав человека и основоположных свобод", стороной которой является Украина, в ст. 14 запрещает дискриминацию по признаку языка, национального происхождения и принадлежности к национальным меньшинствам. Хоть и со скандалом, но ратифицировала Украина и Европейскую хартию региональных языков и языков национальных меньшинств, обязывающую государство-подписанта обеспечивать степень защиты языков меньшинств прямо пропорционально количеству его носителей.

Отверженные

Дискриминационное образовательное законодательство в реальности может нанести ущерб 400 тысячам детей, принадлежащих к национальным меньшинствам. Почти 356 тысяч – это русскоязычные ученики. Примерно по 16 тысяч школьников относятся к компактно проживающим венгерской и румынской общинам, около 2 тысяч 700 школьников обучаются пока на молдавском языке, примерно 1 тысяча 800 детей – на польском.

Это лишь по официальной статистике, опирающейся на данные официальной переписи населения 2001 г. по национальному составу. На самом деле, по данным института Гэллапа, русский язык является родным для 82% жителей Украины.

Все годы дискриминационной политики Украины против русскоязычного населения Европа не замечала насильственной ассимиляции многонационального народа Украины. Теперь же, когда права на изучение родного языка лишили не только русских, но и другие национальные меньшинства, ЕС, кажется, проснулся.

Главы МИД Болгарии, Венгрии, Румынии и Греции отправили письмо с протестом министру иностранных дел Украины, в Совет Европы и ОБСЕ. В МИД Болгарии вызвали заместителя украинского посла, где ему выразили озабоченность в связи с законом, президент Румынии Клаус Йоханнис в итоге отменил визит на Украину и отказался принимать спикера Верховной Рады в Бухаресте, а президент Молдавии Игорь Додон обратился к властям Украины с призывом отменить новый закон. Министерство иностранных дел Польши будет пристально следить за выполнением в Украине закона "Об образовании" и предпримет все необходимые меры, чтобы обеспечить полякам в Украине доступ к обучению на польском языке.

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Наиболее резко отреагировала на ущемление прав своей национальной общины Венгрия. Министр иностранных дел страны Петер Сийярто заявил, что "Украина с этого момента может практически забыть" о Европе. Теперь на всех форумах ООН, ОБСЕ и Европейского союза Будапешт будет поднимать вопрос о внесении поправок в языковую статью закона Украины об образовании. Будапешт обратился с жалобой к генсеку и действующему председателю ОБСЕ, уполномоченному организации по делам нацменьшинств, а также к верховному комиссару ООН по правам человека и комиссару ЕС по вопросам расширения и европейской политики добрососедства.

В России прямо назвали новый закон этноцидом русскоязычного населения, а обе палаты российского парламента приняли заявление о недопустимости введения ограничений на Украине для получения образования на родных языках коренными народами и национальными меньшинствами, которое будет направлено в международные организации.

Оценили инициативу Киева и в ЕС. Как заявила представитель Еврокомиссии Майя Косьянчич, "в наших контактах с украинскими властями мы всегда подчеркивали, что соответствующее законодательство должно соответствовать международным обязательствам Украины, в частности рамочной конвенции Совета Европы по защите национальных меньшинств и европейской хартии по правам меньшинств".

МИД мышей не ловит

Можно смело утверждать, что такого международного скандала не было за всю историю существования независимой Украины. И за громкую ссору со всеми соседями прямую ответственность несет именно украинский МИД, который был обязан предвидеть последствия принятия внеправовой "реформы" украинского образования.

Кто, как не подчиненные Павла Климкина обязаны были информировать руководство страны о положениях международных документов, стороной которых является Украина? Если уж парламент и президент, называющий себя международником, некомпетентны в вопросах международного права, на Михайловской площади о содержании образовательной реформы не знать не могли. Министр иностранных дел по своему статусу является и членом кабинета министров, и членом СНБО, где это неоднократно обсуждалось.

Теперь же приходится гасить возникший пожар, с чем внешнеполитическое ведомство также не справляется. Как отмечает "Европейская правда", "потребовалось семь дней, чтобы провести встречу министра Гриневич с послами возмущенных государств".

Теперь же, столкнувшись с волной возмущения партнеров, украинский президент, похоже, вынужден "включить заднюю": "Новый закон об образовании не должен нас отдалить от Европы ни в коем случае, а наоборот – приблизить. Насколько я понимаю, Министерство образования уже обратилось в Совет Европы, Венецианскую комиссию. Результаты экспертизы и этой дискуссии, результаты переговоров с нашими европейскими партнерами могут быть учтены в новой редакции закона о среднем образовании".

Ну не позорище ли? Видимо, украинский МИД ранее не имел понятия о существовании Венецианской комиссии и позициях стран-соседей, заставив президента вертеться как вошь на гребешке и постфактум исправлять то, что можно было записать в закон изначально, в процессе его подготовки.

Впрочем, вряд ли даже после начала переговоров МИДу удастся снизить накал страстей. Уже сейчас в ответ на обоснованные претензии международных партнеров из Киева звучат обвинения в шантаже, вмешательстве во внутренние дела Украины, а также оригинальные интерпретации статей международных договоров.

Так, Павел Климкин, отозвав для консультаций украинского посла в Венгрии, что означает едва ли не объявление войны, заявил, что в Хартии языков национальных меньшинств и региональных языков "есть три опции: или полное образование, или частичное образование, или некоторые предметы. То есть даже международных документов мы по определению никак не нарушаем".

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Однако суть Хартии в том, что страны обязаны обеспечивать дошкольное, начальное, среднее, профессионально-техническое, высшее образование на соответствующих языках "если семьи (обучающихся) выразили такое желание".

В общем, возникает вопрос, а нужен ли Украине МИД, который вместо международных договоров читает "Декалог украинского националиста"?