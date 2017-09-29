"В АП думают: в ЕС повоняют и успокоятся". Тренд дня: языковой скандал

Оксана Максимова, РИА Новости Украина

Страсти вокруг скандального закона об образовании, по которому дети представителей нацменьшинств будут учиться в старших классах исключительно на украинском языке, продолжаются.

Ранее в правительствах Венгрии и Румынии заявили, что закон об образовании нарушает права нацменьшинств в Украине. МИД Венгрии пообещал, что в ответ на этот закон заблокирует вступление Украины в ЕС, а сам документ назвал "позорным". Посла Украины в Венгрии вызвали на консультации.

Министр образования и науки Лилия Гриневич уточнила, что допускает изменения в законодательстве в части языкового образования после заключения Венецианской комиссии по новому закону. Министр заявила, что проблемы с изучением украинского языка существуют в Украине в румынской и венгерской общине.

Глава государства Петр Порошенко также заявил, что Киев может учесть замечания европейских партнеров и выводы комиссии Совета Европы при принятии в новой редакции закона о среднем образовании. Президент обратился к учителям с просьбой разговаривать на украинском с учениками не только на уроках, но и в ходе внеклассного общения.

Вместе с тем, по мнению главы отечественного МИД Павла Климкина, Украина должна вести конструктивный, но жесткий диалог с европейскими партнерами относительно языковых положений нового закона об образовании.

Политический эксперт Михаил Павлив считает, что власти выбрали метод взаимных обвинений, отвечая не претензии по языковой норме закона об образовании со стороны европейских государства.

"У Банковой и ее клевретов новая методичка по закону об образовании — Сами дураки! Покажите у вас украинские школы! И ваще вы все рука Кремля! Браво! Бис! Гениально я считаю! Жизнь насекомых и скотный двор в одном флаконе…", — написал Павлив на своей странице в Facebook.

Эксперт прогнозирует что украинцы еще "спросят за беспредел".

"Мы не в Венгрии живем, не в Румынии, не в Польше, и не в Словакии! Мы живем в Украине, и спрашивать с вас будем именно за тот беспредел который вы здесь устроили. А уж потом, папизже, как говорил классик, отправив вас в тартарары, мы интеллигентно поинтересуемся у наших соседей, как там у них дела с нашими", — резюмировал Павлив.

Пост Михаила Павлива

Одесский журналист Юрий Ткачев считает, что для любого гражданин государства естественно владеть государственным языком, однако каждый выбирает сам — учить его или нет.

"Для гражданина государства естественно владеть государственным языком. Однако учить его или нет — его личный выбор. Не хочет учить — может не учить. Государство обязано обеспечить гражданину возможность учить государственный язык бесплатно. Но он вовсе не обязан этой возможностью пользоваться. Силком тянуть его на уроки украинского языка государство права не имеет", — отметил Ткачев в Facebook.

Пост Юрия Ткачева

Наряду с этим политический аналитик Дмитрий Корнейчук уверен, что в Администрации президента решили потянуть время, пока международный скандал вокруг закона об образовании не уляжется.

"Как заявил МИД, документ отправлен на экспертизу Венецианской комиссии.

Это займет месяцы. А дальше, если норму о тотальной украинизации школ и вузов признают дискриминационной, то власть будет ее якобы отменять. Но, как всегда, не хватит голосов в Раде. То есть — предстоит долгий процесс", — подчеркнул Корнейчук в Facebook.

По его мнению, главная задача Администрации президента на данный момент заключается в том, чтобы Венгрия и Румыния "перестали педалировать публично тему языковой дискриминации в Украине".

"Впрочем, Банковая же думает, что у европейцев такая же ментальность, как и у украинских "рабов". Из серии "повоняют — и успокоятся". А это мнение ошибочное. И мы получили минимум двух конкретных врагов в Европе, которые готовы блокировать все проукраинские инициативы в ЕС", — подытожил эксперт.