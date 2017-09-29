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    Закон об образовании расширяет возможности нацменьшинств - Климкин

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    Реформа образования: необратимые последствия (139)

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    Министр иностранных дел подчеркнул, что идея нового закона Украины об образовании - "не ограничить кого-то, а расширить возможности для всех, привлечь всех к общественной жизни".
    Павел Климкин. Архивное фото
    УНИАН

    КИЕВ, 29 сен — РИА Новости Украина. Новый закон Украины об образовании не ограничивает права национальных меньшинств, а наоборот дает им дополнительные возможности, заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин в рамках мероприятий во время "Рижской конференции-2017".

    Подписание закона. Архивное фото
    Сайт президента Украины
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    Верховная Рада во вторник, 5 сентября, одобрила новый закон об образовании. Как заявила министр образования Украины Лилия Гриневич, принятый закон предполагает, что дети представителей нацменьшинств сначала будут изучать предметы на родном языке, в 5-9-м классах у них будут вводиться предметы на украинском языке преподавания, "а в старшей школе это могут быть почти все предметы на украинском языке". Такой сценарий предусмотрен для всех нацменьшинств, в том числе для школ с исключительно русским языком преподавания. Закон вступил в силу в четверг, 28 сентября. 

    "Образовательная реформа полностью соответствует нашим обязательствам. Приведу простой пример текущей ситуации. Год назад я посещал консульство в Закарпатье, я здоровался с людьми и некоторые люди не могли ответить мне по-украински", — цитирует Климкина "Европейская правда".

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    Министр подчеркнул, что позиция Украины заключается не в том, чтобы ограничить обучение на языках национальных меньшинств, а в том, что определенное количество предметов должно преподаваться на государственном языке.

    "Иначе граждане Украины, где говорят в основном на венгерском или румынском, не смогут поступить в университет, не смогут служить в армии или занять государственную должность… И это также вопрос национальной безопасности. Идея этого закона — не ограничить кого-то, а расширить возможности для всех, привлечь всех к общественной жизни", — пояснил глава МИД.

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    Как сообщалось, Венгрия обратилась с жалобой в международные организации в связи с принятым ранее Верховной Радой Украины законом об образовании, который, по мнению венгерской стороны, ущемляет права национальных меньшинства в Украине.

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