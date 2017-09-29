Приговор журналистам: Януковичу и не снилось

Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина



"Неслыханная свобода слова в Украине", которой так гордится Петр Порошенко, шагает по стране семимильными шагами. Если при "бандитской власти" Виктора Януковича журналисты просто жаловались на цензуру, то в нынешние времена запросто получают тюремные сроки, по своей тяжестью соизмеримые с убийством или изнасилованием.

Смешно и грустно

Андрушовский суд Житомирской области признал виновными в сепаратизме киевского журналиста Дмитрия Васильца и его помощника Евгения Тимонина, приговорив их к 9 годам лишения свободы. Оба медийщика были задержаны по обвинению в сепаратизме, в частности в создании канала "Новороссия ТВ".

Тем не менее, как утверждает сам журналист Василец, он не имеет к телеканалу никакого отношения и не причастен ни к его формированию, ни к созданию и распространению информации на этом телеканале.

Как заявил бывший замглавы Администрации президента Украины, юрист Андрей Портнов, у суда нет доказательств причастности журналиста Дмитрия Васильца и его помощника Евгения Тимонина к созданию канала "Новороссия ТВ".

"Прочитал обвинительный акт по осуждённым к девяти годам журналистам. Мой короткий вердикт — кроме ничем не подтверждённого словоблудия следствия о т.н. ДНР и т.н. Новороссии, реально они осуждены за высказывания в адрес участников Майдана, чим, як вказано у обвинувальному акті "принизили національну честь і гідність українського народу", — написал Портнов на своей странице в Facebook.

"Лично я осуждаю существование т.н. "народных" образований и считаю их, мягко выражаясь, недоразумением. Но не вижу ни одного доказательства причастности к ним осуждённых сегодня журналистов. Это тот случай, когда читать обвинительный акт было одновременно и смешно и грустно", — добавил он.

Включить самоцензуру

Политолог, директор Аналитического Центра "Третий сектор" Андрей Золотарев считает, что власть не остановится в своем желании контролировать информационное пространство.

"Даже насильникам и убийцам из батальона "Торнадо" дали чуть поменьше — в этом вся цена украинского правосудия. Все это можно расценивать как показательную акцию для устрашения журналистов. Цель — чтобы у них включилась самоцензура. Очевидно, что в отличие от режима Януковича, эта власть давно попутала берега и ради удержания влияния готова идти во все тяжкие. Такие безумные приговоры обозначивают, что сдерживать себя никто не намерен. Для того, чтобы контролировать СМИ и информационное пространство власть готова заходить очень далеко", — убежден политолог.

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Эксперт полагает, что действующих политиков мало заботит возможная негативная реакция европейского сообщества.

"Поверьте, власти на это наплевать. Да и европейцы уже поняли, что в Украине установилась нациократическая диктатура со всеми тоталитарными признаками", — резюмировал он.