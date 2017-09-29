Киев должен вести жесткий диалог по закону об образовании - Климкин

КИЕВ, 29 сен — РИА Новости Украина. Украина должна вести конструктивный и жесткий диалог с европейскими партнерами относительно языковых положений нового закона об образовании, заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

"Кто-то раньше выдавал паспорта. Мы это знаем, должны об этом сказать. Сейчас это языковой анклав. Во что это превратится в перспективе? Поэтому должны вести с нашими друзьями и европейскими партнерами, и я здесь согласен с госпожой Лилией (министр образования и науки Украины Лилия Гриневич — ред), конструктивный, но очень четкий, жесткий и последовательный диалог", — сказал Климкин в эфире программы "Право на власть" на телеканале "1+1".

Также он отметил, что в видении Венгрией украинского закона "присутствуют эмоции, которые исходят еще с Первой мировой войны". "Конечно, там есть желание использовать это в своей внутренней политике перед выборами или в Европейском Союзе", — добавил глава МИД.

При этом он не согласился, что якобы позицию Венгрии в Украине не учли. "Это не так. Во-первых, с самого начала была логика этого закона. Во-вторых,… мы упоминали Хартию языков национальных меньшинств и региональных языков. Там всегда есть три опции: или полное образование, или частичное образование, или некоторые предметы. То есть, даже международных документов мы по определению никак не нарушаем", — подчеркнул Климкин.

Также он опроверг сообщение, что якобы в Украине закрывают учебные заведения, в том числе университет в Ужгороде. "Это смешно, поскольку это мифы", — сказал Климкин.

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Верховная Рада во вторник, 5 сентября, одобрила новый закон об образовании. Как заявила министр образования Украины Лилия Гриневич, принятый закон предполагает, что дети представителей нацменьшинств сначала будут изучать предметы на родном языке, в 5-9-м классах у них будут вводиться предметы на украинском языке преподавания, "а в старшей школе это могут быть почти все предметы на украинском языке". Такой сценарий предусмотрен для всех нацменьшинств, в том числе для школ с исключительно русским языком преподавания.

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Венгрия обратилась с жалобой в международные организации в связи с принятым ранее Верховной Радой Украины законом об образовании, который, по мнению венгерской стороны, ущемляет права национальных меньшинства в Украине.

В понедельник вечером, 25 сентября, президент Петр Порошенко подписал закон "Об образовании".