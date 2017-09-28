В ОБСЕ прокомментировали закон "Об образовании"

КИЕВ, 28 сен — РИА Новости Украина. Офис Верховного комиссара по делам национальных меньшинств ОБСЕ призвал к обеспечению сбалансированного подхода к политике в области языка и всеобъемлющей защиты прав всех этнических групп, говорится в комментарии о новом украинском законе об образовании, полученном РИА Новости.

"Верховные комиссары рекомендуют государствам найти сбалансированные подходы, которые одновременно обеспечивают как права национальных меньшинств сохранять и развивать свои языки и национальную идентичность, так и возможность способствовать интеграции общества посредством образования и обучения государственному языку", — говорится в ответе организации на запрос РИА Новости.

В офисе ВКНМ добавили, что верховный комиссар обращался к Киеву до вступления закона в силу с предложением помочь в усовершенствовании закона для приведения его в соответствие с международными обязательствами Украины и принципами сбалансированного образования.