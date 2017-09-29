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    Закон об образовании официально направлен в Венецианскую комиссию

    Тема:

    Реформа образования: необратимые последствия (132)

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    Глава МИД Украины Павел Климкин отметил, что закон был официально направлен именно в четверг, "поскольку 28 сентября он вступил в силу, а также был завершен его перевод".
    Павел Климкин. Архивное фото
    УНИАН

    КИЕВ, 29 сен — РАИ Новости Украина. Правительство Украины направило новый закон "Об образовании" на экспертизу в Венецианскую комиссию – консультативный орган по конституционному праву при Совете Европы, сообщил министр иностранных дел Павел Климкин.

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    В вечернем эфире телеканала "1+1" министр также отметил, что закон был официально направлен именно в четверг, "поскольку 28 сентября он вступил в силу, а также был завершен его перевод".

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    Верховная Рада во вторник, 5 сентября, одобрила новый закон об образовании. Как заявила министр образования Украины Лилия Гриневич, принятый закон предполагает, что дети представителей нацменьшинств сначала будут изучать предметы на родном языке, в 5-9-м классах у них будут вводиться предметы на украинском языке преподавания, "а в старшей школе это могут быть почти все предметы на украинском языке". Такой сценарий предусмотрен для всех нацменьшинств, в том числе для школ с исключительно русским языком преподавания.

    Как сообщалось, Венгрия обратилась с жалобой в международные организации в связи с принятым ранее Верховной Радой Украины законом об образовании, который, по мнению венгерской стороны, ущемляет права национальных меньшинства в Украине.

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