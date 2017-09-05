Тариф на русский. Новые законодательные инициативы Киева

Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

Любишь русские книги — плати!

С началом войны в Донбассе украинские власти открыли фронт борьбы со всем российским в стране. Дошло дело и до запрета книг, изданных в России. Однако поняв, что все попытки запрета книг РФ малоэффективны, в Киеве пришли к новому решению — зарабатывать на любви сограждан к русской книге путем ввода акциза.

Главный парламентский борец за свободу слова Виктория Сюмар предложила Верховной Раде ввести акцизные марки на российские книги.

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Получается, прямо как на сигареты, цена которых от этого неуклонно растает. Отныне любой, кто захочет купить и прочесть книгу, учебник, хрестоматию на русском языке и изданную в России, обязан будет заплатить акциз.

"В частности, мы хотим защитить украинских книгоиздателей, предложив такой инновационный подход, как акцизная марка на русскую книгу, чтобы бороться с пиратством в этой сфере", — сказала Сюмар в ходе согласительного совета в парламенте.

По ее мнению, этот шаг должен стать очередным ударом по "агрессору" и защитить украинских книгоиздателей.

Однако, к чему точно это приведет, так это к повышению цен. А продажи российских книг в Украине за последние несколько лет и без того упали в два раза. Сверх того в стране действует запрет на ввоз так называемой "антиукраинской" литературы.

Напомним, в конце 2016 года президент Петр Порошенко подписал закон № 5114, запрещающий ввозить в Украину российские книги.

В январе Украина до 1 апреля 2017 года запретила ввоз в страну любых книг с территории России. Отмечалось, что такой запрет будет действовать, "пока не будут разработаны соответствующие подзаконные акты для ввоза и механизм проверки".

Перед этим в декабре 2016 года Верховная Рада проголосовала за решение об ограничении ввоза в страну российских книг с "антиукраинским содержанием".

"Мы ожидаем, что эти меры очень серьезно будут стимулировать украинский рынок печатной продукции, станет на порядок больше украинских книг", — говорила тогда Виктория Сюмар.

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Однако эксперты книжного рынка высказывали обеспокоенность, что украинские издательства не способны компенсировать потери от запрета на российские книги.

В начале апреля 2017 года Госфискальная служба запретила ввоз в Украину 74 книг из РФ, которые были изданы в течение последних трех лет. Книги касались событий в Украине времен Революции Достоинства, а также связанных с войной на Донбассе и аннексией Крыма ("Проект Новороссия. История русской окраины", "Украина в огне" и другие).

Это все для защиты

В ходе согласительного совета в парламенте Виктория Сюмар также уточнила, что законопроект о введении акциза на книги — это не единственная законодательная инициатива, которая предлагается.

По ее словам, за лето комитет ВР подготовил целый ряд законопроектов по защите информационного пространства Украины.

Среди них, законопроект об освещении деятельности органов госвласти, в частности парламента.

"Отдельно мы хотим принять законопроект об освещении деятельности органов государственной власти — так же с рядом тематических инноваций; в том числе и по освещению парламентской деятельности", — сказала она.

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Сюмар отметила, что уже есть базовый для информационной сферы законопроект об аудиовизуальных медиауслуг, который вводит необходимость представительств Facebook, Google, новых платформ, которые должны платить налоги в Украине и регулироваться украинскими законами.

"Это тоже важная новация, которую мы хотим внедрить", — добавила Сюмар.

Она выразила надежду, что через месяц-полтора законопроекты по защите информационного пространства будут согласованы и готовы к принятию.

По материалам из открытых источников интернет