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    Политика

    Закон об образовании. Посла Украины в Венгрии вызвали на консультации

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    КИЕВ, 28 сен — РИА Новости Украина. Министр иностранных дел Павел Климкин вызвал на консультации посла Украины в Венгрии Любовь Непоп в связи с официальной реакцией венгерской стороны на новый закон об образовании Украины в части обучения на языках национальных меньшинств.

    Верховная Рада во вторник, 5 сентября, одобрила новый закон об образовании. Как заявила министр образования Украины Лилия Гриневич, принятый закон предполагает, что дети представителей нацменьшинств сначала будут изучать предметы на родном языке, в 5-9-м классах у них будут вводиться предметы на украинском языке преподавания, "а в старшей школе это могут быть почти все предметы на украинском языке". Такой сценарий предусмотрен для всех нацменьшинств, в том числе для школ с исключительно русским языком преподавания.

    Закон вступил в силу в четверг, 28 сентября. 

    "Вызвал на консультации посла Украины в Венгрии Л.В.Непоп в связи с реакцией венгерской стороны на новый Закон Украины "Об образовании", — сообщил Климкин на своей странице в Twitter.

    "Позиция Украины относительно отношений с Венгрией неизменна — мы готовы к конструктивному обсуждению всех вопросов", — подчеркнул министр. 

    Как сообщалось, Венгрия обратилась с жалобой в международные организации в связи с принятым ранее Верховной Радой Украины законом об образовании, который, по мнению венгерской стороны, ущемляет права национальных меньшинства в Украине.

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