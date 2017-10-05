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    Политика

    Националисты готовы штурмовать Раду

    Тема:

    Реинтеграция Донбасса: резонанс от законов Порошенко (110)

    (обновлено: )118
    Как сообщил руководитель штаба партии "Национальный корпус" Назар Кравченко, если полиция захочет разблокировать трибуну, то они готовы прорываться в здание Верховной Рады.
    Ситуация возле Рады
    strana.ua

    КИЕВ, 5 окт — РИА Новости Украина. Собравшиеся вечером под Верховной Радой националисты "готовы штурмовать здание парламента". Об этом заявил руководитель штаба партии "Национальный корпус" Назар Кравченко.

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    По его словам, если полиция захочет разблокировать трибуну, то они готовы прорываться в здание Верховной Рады. Об этом представитель "Нацкорпуса" сообщил и силовикам, которые стояли в оцеплении перед парламентом.

    После этого силовики окружили националистов, находящихся на площади перед Радой, взяв их в кольцо.

    Порошенко в среду внес на рассмотрение Верховной Рады законопроект о реинтеграции Донбасса. Согласно данным сайта Рады, документ определен президентом как неотложный. Также президент внес в парламент законопроект "О создании необходимых условий для мирного урегулирования конфликта в Донбассе", который предусматривает продление на год особого статуса региона. Рада планирует рассмотреть эти документы в четверг.

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