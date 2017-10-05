Националисты готовы штурмовать Раду

КИЕВ, 5 окт — РИА Новости Украина. Собравшиеся вечером под Верховной Радой националисты "готовы штурмовать здание парламента". Об этом заявил руководитель штаба партии "Национальный корпус" Назар Кравченко.

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По его словам, если полиция захочет разблокировать трибуну, то они готовы прорываться в здание Верховной Рады. Об этом представитель "Нацкорпуса" сообщил и силовикам, которые стояли в оцеплении перед парламентом.

После этого силовики окружили националистов, находящихся на площади перед Радой, взяв их в кольцо.

Порошенко в среду внес на рассмотрение Верховной Рады законопроект о реинтеграции Донбасса. Согласно данным сайта Рады, документ определен президентом как неотложный. Также президент внес в парламент законопроект "О создании необходимых условий для мирного урегулирования конфликта в Донбассе", который предусматривает продление на год особого статуса региона. Рада планирует рассмотреть эти документы в четверг.