Националисты угрожают сорвать концерт во Львове, вход заблокирован

КИЕВ, 7 окт — РИА Новости Украина. Группа молодых людей заблокировала вход в клуб "Малевич" во Львове, где запланировано выступление украинского певца, бывшего фронтмена группы 5nizza (2000-2007) Сергея Бабкина.

Противники концерта возмущены, что тот "выступал в оккупированном Крыму".

"Уже сейчас вход в клуб полностью заблокирован. Львовяне и активисты, которые вчера призвали не допустить "концерта на крови", перекрыли вход в помещение", — сообщает ФорПост.

Колонна правоохранителей выстроилась перед ними.

forpost.lviv.ua Ситуация возле львовского клуба, где должен выступить Сергей Бабкин, 7 октября 2017

Согласно сообщению, протестующие не позволяют людям с билетами пройти в помещение. Организаторы настаивают, что концерт состоится.

Позже группа блокирующих вход согласились не препятствовать проведению мероприятия при одном условии — если Бабкин публично назовет Россию "агрессором" и пообещает больше не давать концертов в России и "на оккупированных территориях".

"Около 18:30 было две попытки прорыва блокады. Работники клуба изнутри, полиция и посетители концерта — снаружи, пытались открыть доступ к входу в клуб. В адрес блокировщиков летели призывы "Ребята, не позор Львов, идите в АТО", — пишет издание.

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Согласно сообщению, в ответ молодые люди заявили, что были в АТО.

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Напомним, 8 июня перед концертом певицы Ирины Билык в Одессе произошли столкновения между бойкотирующими выступление, полицией и охраной клуба. Противники концерта заявили, что Билык не должна выступать в Украине, так как в 2015 году посещала Крым, заехав с территории России. На место конфликта также прибыли активисты некой патриотической организации "Черная сотня", которые встали на защиту певицы.