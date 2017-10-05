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    Фотоленты

    Против реинтеграции Донбасса. У Рады собрались националисты

    Тема:

    Реинтеграция Донбасса: резонанс от законов Порошенко (87)

    (обновлено: )406
    Митинг под Верховной Радой
    Митинг против реинтеграции Донбасса под Верховной Радой
    Митинг против реинтеграции Донбасса под Верховной Радой
    Митинг против реинтеграции Донбасса под Верховной Радой
    Митинг против реинтеграции Донбасса под Верховной Радой
    Митинг против реинтеграции Донбасса под Верховной Радой
    Митинг против реинтеграции Донбасса под Верховной Радой
    Митинг против реинтеграции Донбасса под Верховной Радой
    Митинг против реинтеграции Донбасса под Верховной Радой
    Митинг против реинтеграции Донбасса под Верховной Радой
    Митинг под Верховной Радой
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Митинг против реинтеграции Донбасса под Верховной Радой
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Митинг против реинтеграции Донбасса под Верховной Радой
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Митинг против реинтеграции Донбасса под Верховной Радой
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Митинг против реинтеграции Донбасса под Верховной Радой
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Митинг против реинтеграции Донбасса под Верховной Радой
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Митинг против реинтеграции Донбасса под Верховной Радой
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Митинг против реинтеграции Донбасса под Верховной Радой
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Митинг против реинтеграции Донбасса под Верховной Радой
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Митинг против реинтеграции Донбасса под Верховной Радой
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

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    Около 100 человек с флагами партий "Национальный корпус" и "Свобода" собрались возле Верховной Рады Украины, демонстранты не держат никаких плакатов с требованиями, сообщает в четверг агентство УНИАН.

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    Законопроекты Порошенко по Донбассу: что внутри?

    "Возле Верховной рады собралось около 100 человек с флагами "Национального корпуса" (создан на базе нацбатальона "Азов") и ”Свобода”, — говорится в сообщении.

    По данным агентства, один из участников акции сообщил, что они выступают против принятия законопроектов, касающихся Донбасса.

    Президент Украины Петр Порошенко в среду внес на рассмотрение Верховной Рады законопроект о реинтеграции Донбасса. Согласно данным сайта Рады, документ определен президентом как неотложный. Россия в законопроекте названа "агрессором". Также президент внес в парламент второй законопроект — "о создании необходимых условий для мирного урегулирования конфликта в Донбассе", который предусматривает продление на год особого статуса региона.

    Согласно повестке работы Рады на четверг, парламент намерен приступить к рассмотрению этих законопроектов. Докладчиком по закону о реинтеграции Донбасса указан секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов.

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