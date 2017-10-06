Столкновения под Радой. Националисты попытались прорваться в парламент

КИЕВ, 6 окт — РИА Новости Украина. Стычки произошли у стен Верховной Рады Украины между националистами и полицией, сообщают СМИ.

В частности, сайт Hromadske.ua сообщает, что у Рады произошли стычки между националистами и полицией, после чего правоохранители задержали нескольких представителей партии "Национальный корпус" (создан на базе нацбатальона "Азов"). Сообщается, что среди задержанных — один из руководителей партии Сергей Филимоненко.

Четверо молодых людей пытались пройти через кордон правоохранителей в Раду, между ними и спецназовцами произошла перепалка, которая закончилась задержанием активистов, отмечает ТСН.ua.

У одного из задержанных во время событий произошел приступ эпилепсии, медики оказали ему помощь. Через полчаса переговоров активистов отпустили с обещанием, что акция будет мирной.

Перед этим в пятницу утром парламент принял в первом чтении президентский законопроект о реинтеграции Донбасса, в котором РФ названа "агрессором". Документ принят с поправками, исключившими пункт о приоритетном значении реализации минских соглашений для урегулирования конфликта.