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    Столкновения под Радой. Националисты попытались прорваться в парламент

    (обновлено: )2310
    канал "1+1"

    КИЕВ, 6 окт — РИА Новости Украина. Стычки произошли у стен Верховной Рады Украины между националистами и полицией, сообщают СМИ.

    В частности, сайт Hromadske.ua сообщает, что у Рады произошли стычки между националистами и полицией, после чего правоохранители задержали нескольких представителей партии "Национальный корпус" (создан на базе нацбатальона "Азов"). Сообщается, что среди задержанных — один из руководителей партии Сергей Филимоненко.

    Четверо молодых людей пытались пройти через кордон правоохранителей в Раду, между ними и спецназовцами произошла перепалка, которая закончилась задержанием активистов, отмечает ТСН.ua.

    У одного из задержанных во время событий произошел приступ эпилепсии, медики оказали ему помощь. Через полчаса переговоров активистов отпустили с обещанием, что акция будет мирной.

    Перед этим в пятницу утром парламент принял в первом чтении президентский законопроект о реинтеграции Донбасса, в котором РФ названа "агрессором". Документ принят с поправками, исключившими пункт о приоритетном значении реализации минских соглашений для урегулирования конфликта.

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