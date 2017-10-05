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    Общество

    Против реинтеграции Донбасса. У Рады митингуют националисты

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    Реинтеграция Донбасса: резонанс от законов Порошенко (85)

    (обновлено: )279
    Сообщается, что возле Верховной Рады на пикет собралось около 100 человек с флагами "Национального корпуса" (создан на базе нацбатальона "Азов") и "Свобода".
    Митинг под Верховной Радой
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 5 окт — РИА Новости Украина. Около 100 человек с флагами партий "Национальный корпус" и "Свобода" собрались возле Верховной Рады Украины, демонстранты не держат никаких плакатов с требованиями, сообщает в четверг агентство УНИАН.

    Верховная рада
    Украинское фото
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    "Возле Верховной рады собралось около 100 человек с флагами "Национального корпуса" (создан на базе нацбатальона "Азов") и ”Свобода”, — говорится в сообщении.

    По данным агентства, один из участников акции сообщил, что они выступают против принятия законопроектов, касающихся Донбасса.

    Президент Украины Петр Порошенко в среду внес на рассмотрение Верховной Рады законопроект о реинтеграции Донбасса. Согласно данным сайта Рады, документ определен президентом как неотложный. Россия в законопроекте названа "агрессором". Также президент внес в парламент второй законопроект — "о создании необходимых условий для мирного урегулирования конфликта в Донбассе", который предусматривает продление на год особого статуса региона.

    Согласно повестке работы Рады на четверг, парламент намерен приступить к рассмотрению этих законопроектов. Докладчиком по закону о реинтеграции Донбасса указан секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов.

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