наверх
15.10.201706:02
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Фотоленты

    Усиленные меры безопасности. Бабкина в Запорожье охраняли как президента

    (обновлено: )83
    Концерт Бабкина в Запорожье
    Концерт Бабкина в Запорожье
    Концерт Бабкина в Запорожье
    Концерт Бабкина в Запорожье
    Концерт Бабкина в Запорожье
    Концерт Бабкина в Запорожье
    Концерт Бабкина в Запорожье
    Концерт Бабкина в Запорожье
    Концерт Бабкина в Запорожье
    Концерт Бабкина в Запорожье
    Концерт Бабкина в Запорожье
    Концерт Бабкина в Запорожье
    Концерт Бабкина в Запорожье
    zanoza
    Концерт Бабкина в Запорожье
    Концерт Бабкина в Запорожье
    zanoza
    Концерт Бабкина в Запорожье
    Концерт Бабкина в Запорожье
    zanoza
    Концерт Бабкина в Запорожье
    Концерт Бабкина в Запорожье
    zanoza
    Концерт Бабкина в Запорожье
    Концерт Бабкина в Запорожье
    zanoza
    Концерт Бабкина в Запорожье
    Концерт Бабкина в Запорожье
    zanoza
    Концерт Бабкина в Запорожье
    Концерт Бабкина в Запорожье
    zanoza
    Концерт Бабкина в Запорожье
    Концерт Бабкина в Запорожье
    zanoza
    Концерт Бабкина в Запорожье
    Концерт Бабкина в Запорожье
    zanoza
    Концерт Бабкина в Запорожье
    Концерт Бабкина в Запорожье
    zanoza
    Концерт Бабкина в Запорожье
    Концерт Бабкина в Запорожье
    zanoza

    Рекомендуем

    Мир наизнанку, или Бытовой сюрреализм от мексиканского дизайнераМир наизнанку, или Бытовой сюрреализм от мексиканского дизайнера03:14 15.10.2017
    Факельное шествие националистов в Киеве"Петю - геть". Факельное шествие националистов в Киеве20:58 14.10.2017
    Митинг националистов и подготовка к маршу в честь УПА18:12 14.10.2017
    Смертельное ДТП в СловакииСмертельное столкновение грузовика с микроавтобусом в Словакии: 7 погибших17:43 14.10.2017
    Съезд Национального корпуса в Киеве, 14 октября 2017"Нацкорпусу" - год. В Киеве состоялся съезд партии15:41 14.10.2017
    Казахстанская модель, актриса и кандидат в мастера спорта по тхэквондо Айжан БайзаковаКазахстанская модель и спортсменка взрывает сеть откровенными фото11:57 14.10.2017
    Акция за самоопределение Закарпатья в БудапештеСкандальная акция "Самоопределение для Закарпатья" в Будапеште05:53 14.10.2017
    79-летняя Джейн Фонда"Я не боюсь умереть". 79-летняя Джейн Фонда без ретуши на обложке журнала22:23 13.10.2017
    3D смотровой локатор 80К6Т - передовая разработка КП НПК Искра , входящая в состав ГК Укроборонпром , которая предназначена для выдачи целеуказания средствам ПВО. Новинка впервые демонстрируется на выставке Оружие и безопасность-2017 .Фотоитоги 13 октября: уникальный радар "Укроборонпрома", жуткое ДТП в Одесской области18:23 13.10.2017
    Все фотоленты
    Концерт Бабкина в Запорожье

    В субботу перед началом концерта Сергея Бабкина под концертным залом им. Глинки в Запорожье собрались несколько десятков протестующих. С целью не допустить столкновений более 20 полицейских оцепили территорию и подогнали автозак, проверяя всех с металлодетекторов, передает местный сайт Zanoza.

    На протестную акцию активисты вышли из-за гастролей Бабкина по территории Крыма и России. Несколько дней назад перед выступлением в Днепре артист признал Россию страной агрессором, а Крым — оккупированной территорией. В Запорожье от певца требовали того же. Активисты выкрикивали всем, кто проходил на концерт с билетами, "Ганьба" и "Предатели Украины".

    Смотрите также: Под контролем патриотов. Как Бабкин признал Россию "страной-агрессором"

    Как сообщил замначальника областного управления Нацполиции Александр Панченко, в райотдел для оформления админпротоколов за появление в общественном месте в нетрезвом виде доставили троих человек, нарушавших общественный порядок и устраивавших потасовки с полицейскими. Скорее всего, они заплатят минимальный штраф — 51 гривну.

    Со слов лидера запорожской ячейки "Правого сектора" Александра Тарана, который попал в зал, купив билет, певец просто поприветствовал публику и начал вести концерт, не выполнив поставленных требований.

    Ссылки по теме:
    Теги: