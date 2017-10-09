Культура и табу. Срыв концерта как новое представление

Оксана Максимова, РИА Новости Украина

Скандал с Бабкиным

Известный украинский музыкант, бывший фронтмен группы 5nizza (2000-2007) и тренер популярного телешоу "Голос страны" Сергей Бабкин оказался в эпицентре модных ныне культразборок.

Группа националистов заблокировали львовский клуб "Малевич", где должен был выступать певец. Причиной таких действий активистов стало выступление Бабкина "в оккупированном Крыму", однако они согласились не препятствовать проведению мероприятия при одном условии — если Бабкин публично назовет Россию "агрессором" и пообещает больше не давать концертов в России и "на оккупированных территориях". В ходе блокирования произошли столкновения.

Добровольческое движение ОУН (Львов)/Facebook Ситуация возле львовского клуба, где должен выступать Сергей Бабкин, 7 октября 2017

Бабкин пошел на переговоры с блокировщиками и в ответ на обвинения активистов в развлечении российской публики подчеркнул, что главной его целью работы на сцене не является "развлекать народ" ни в Украине, ни в России. Националисты также заявили, что организаторы концерта Бабкина обманули поклонников, так как активисты предупреждали о намерении бойкотировать выступление певца. "Есть люди на улице, которых обманули организаторы, так как полтора месяца назад им сказали, что будет блокирование Потап и Настя отменили свой концерт, Макс Барских также приезжал и его концерт тут не состоялся. Ко всем было одно требование, и кто его не выполнял, тот и уезжал", - заявил Бабкину один из активистов Львовской организации ОУН.

Бабкин в ходе переговоров Россию агрессором не признал, соответственно концерт музыканта был сорван.

После инцидента уроженец Харькова сделал заявление, отметив, что является патриотом своей страны.

"Я люблю свою страну. Я живу в своей стране. Я стараюсь для своей страны, для своих людей. Те, кто знают меня, знают, что я музыкант и далек от политики. Я не военный. И те, кто знают меня, знают, что я говорю со сцены, что я говорю своими песнями, и знают мою позицию. Мне очень жаль, искренне жаль, что те люди, которые запрещают нам концерт, считают, что их мнение выше вашего мнения. Очень жаль. Называясь "свободой", они эту свободу не дают", — обратился к поклонникам музыкант.

Позднее стало известно, что запланированный концерт Бабкина в Тернополе и вовсе отменили.

Вместе с тем, российская писательница и журналист Марина Ахмедова, поделившись видео (доступно здесь) переговоров Бабкина с активистами, отметила, что в основе тенденции срывать концерты артистов в Украине лежит не конфликт с Россией, а пришедшая во власть глупость.

"Тут не про конфликт России и Украины. Тут про конфликт людей от образования и творчества с людьми из низов, которые одним махом перепрыгнули все социальные ступеньки и стали решать. Люди от картошки стали властью, и они никогда не найдут общий язык с людьми от творчества не из-за Украины и России, а из-за тех ступенек (образование, развитие интеллекта, такт, ширина кругозора), которые пролегают между ними", — написала Ахмедова в Facebook.

Не впервой

Срыв концертов за выступления в Крыму и России и столкновения у клубов — явление для современной Украины не новое. В немилость националистов, однако не украинских фанатов, уже давно впали как украинские артисты Ани Лорак (Каролина Куёк), Светлана Лобода, Иван Дорн, Ирина Билык, Потап, группа "Время и Стекло", так и российские, в частности, Константин Райкин, Ах Астахова.

Певица Ани Лорак, уроженка Буковины, уже более двух с половиной лет не дает концертов в родной Украине. Последний ее концерт в Киеве закончился дракой между сторонниками Майдана и тогда еще милицией. Тогда же глава МВД Арсен Аваков заявил, что охранять концерты звезд, "придерживающихся неправильной гражданской позиции", правоохранители больше не будут. Вместе с тем Лорак активно гастролирует теперь по России.

На киевлянку Светлану Лободу (LOBODA) ополчились из-за ее частых выступлений в РФ. В мае представители ряда патриотических организаций в Одессе митинговали у ночного клуба "Ибица" в Аркадии, где был запланирован ее концерт, требуя не только отмены мероприятия, но и лишения Лободы украинского гражданства. Протест не обошелся без столкновений и дымовых шашек. Концерт Лободы в итоге отменили. Через три месяца новый концерт все в той же Одессе так же не состоялся из-за "прямых угроз". Лобода в свою очередь стала ведущей на одном из российских телеканалов.

Не менее скандальной вышла история с уроженцем Славутича Иваном Дорном. "Зрада" певца началась еще с интервью российскому журналисту, где он заявил, что не оказывал финансовой помощи украинским военным, принимающим участие в антитеррористической операции в Донбассе. Заявление музыканта вызвало шквал негативных комментариев и угрозы сорвать его концерт в Одессе, поэтому мероприятие было отменено. Артист, несмотря на реакцию в Украине, не отказался от российских гастролей, представив в Москве новый альбом и выступив на фестивале "Дикая мята" в селе Бунырево Тульской области.

"Патриотические разборки" не обошли стороной и певицу Ирину Билык в Одессе. Летом возле ресторана, где был запланирован ее концерт, противники выступления устроили митинг. Они заявляли, что Билык не должна выступать в Украине, так как в 2015 году посещала Крым, заехав с территории России самолетом из Москвы. Однако на защиту певицы встали активисты также патриотической организации "Черная сотня". Не обошлось без столкновений, но концерт все же состоялся.

В этом году с выходом анонса о выступлении в Киеве руководителя московского театра "Сатирикон", актера и режиссера Константина Райкина, поддержавшего присоединение Крыма к РФ, активисты призвали бойкотировать мероприятие. Концерты состоялись, и в Киеве, и в Одессе, и с огромным успехом. Однако на этом история не закончилась. На ноябрь в Украине запланированы гастроли Райкина с поэтическим моноспектаклем "Над балаганом небо". Претензии на выступление и призывы сорвать его концерт уже заявили в Одессе и Днепре.

Ранее уже многие российские исполнители попали под запрет на въезд в Украину из-за того, что посещали Крым. "Заворачивают" российских звезд шоу-биза и кино также и на границе — в страну не пустили звезду "Интердевочки" Елену Яковлеву, певиц Лолиту Милявскую и Наташу Королеву.

СБУ и запреты

Украинским артистам, которые гастролировали в России или Крыму, на законодательном уровне в родной стране выступать не запрещено, как нет запрета и на их выступления за рубежом. Наряду с этим активистов, которые срывают концерты и устраивают беспорядки, или же угрожают таковыми, к ответственности никто не привлекает.

Вместе с этим для их российских коллег по цеху в Украине есть "черный список" деятелей культуры из РФ, которые "создают угрозу национальной безопасности" страны. Список был обнародован Минкультом еще в 2015 году и с тех пор активно расширяется. В него уже успели попасть Олег Газманов, Иосиф Кобзон, Валерия Перфилова, Сергей Пенкин, Александр Розенбаум, Юлия Чичерина, Иван Охлобыстин, Николай Расторгуев, Михаил Пореченков, Михаил Боярский, Григорий Лепс, Сергей Безруков, Жерар Депардье, Никита Михалков и другие известные личности. Список на сегодняшний день насчитывает более 100 лиц. Популярен и сайт "Миротворец", где публикуют персональные данные представителей шоу-биза, актеров, музыкантов.

Если ранее власти ограничивались только "черными списками" и запретами на въезд, то отныне артисты из РФ смогут выступать в Украине только с разрешения Службы безопасности. Принятая Верховной Радой на минувшей неделе норма закона предписывает, что организаторы гастролей российских артистов перед тем, как заключить с ними договор, должны направить СБУ запрос на получение информации, есль ли законные основания для въезда россиян. СБУ же в течение 10 дней будет рассматривать запрос и либо даст разрешение на гастроли, либо запретит.

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Стоит отметить, что спецслужбы ни одной страны мира подобными вещами не занимаются. Глава СБУ Василий Грицак прокомментировал новые полномочия спецслужбы, однако умолчал, чем и как власти или "люди от картошки" будут заполнять культурные лакуны, изгнав с территории музыки, театра и кино и украинского, и российского артиста.