Организаторы отменили концерт Лободы в Одессе из-за "прямых угроз"

КИЕВ, 15 авг — РИА Новости Украина. Организаторы отменили концерт певицы Светланы Лободы (LOBODA), который был запланирован на День Одессы.

"3 сентября нам всем хотелось сделать праздник и провести концерт Светланы Лободы на стадионе "Черноморец". Именно праздник, концерт Артистки, которую любят очень многие жители нашего большого города. Люблю ее и я за невероятное трудолюбие и за ее талант, за то, что она добилась всего своим трудом", — написал в Facebook организатор концерта, бизнесмен Артем Вознюк.

Смотрите также: В сети появилось новое видео драки перед концертом Лободы в Одессе

По его словам, "практически с момента начала рекламной кампании стали поступать прямые угрозы устроить беспорядки и свезти в Одессу группы иногородних для совершения противоправных действий в отношении жителей и гостей города".

"Эти люди называют себя патриотами и активистами. Если патриотизм проявляется в бросании петард и дымовых шашек под ноги женщин и детей, пришедших на концерт, как это было возле клуба "Ибица", если патриотизм мужчин проявляется в борьбе с девушкой, артисткой, на концерты которой ходят десятки тысяч людей, то это выглядит очень странным. Мягко говоря. Я скорее назвал бы это шантажом и беспределом. Безусловно, в этой обстановке угроз беспорядков, а значит опасности для одесситов, понимая обеспокоенность губернатора и главы полиции Одесской области, мы вынуждены отменить этот праздник", — добавил бизнесмен.

Facebook Артем Вознюк Комментарий организатора концерта Лободы в Одессе

Напомним, в Одессе уже отменяли выступление Светланы Лободы из-за массовых акций протеста и столкновений.

После появления в городе афиш нового концерта исполнительницы радикально настроенные активисты заявили, что уже готовятся к ее приезду. Активисты ополчились на певицу из-за ее частых выступлений в России.