Последняя гастроль. СБУ становится главным цензором на "не пущать"

Анна Лаба, РИА Новости Украина

Начиная с 2014 года Киев принимает различные меры, чтобы не допустить в информационное пространство страны продукцию из России. Сразу же после смены власти, в марте 2014 года, украинские парламентарии запретили трансляцию всех российских фильмов, произведенных или впервые обнародованных в РФ после 1 января 2014 года. Кроме того в Украине запрещен показ российских фильмов и сериалов, которые "популяризируют госорганы государства-агрессора" а Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания запретил в общей сложности 78 российских каналов из-за антиукраинской пропаганды, запрещенных фильмов и оригинальной российской рекламы.

С начала этого года в Украину официально запрещен ввоз книг из России, в том числе для личного пользования. Несмотря на то, что чуть позже ограничение немного ослабили, на практике ситуация только усложнилась — разрешение можно получить, предварительно пройдя длительную процедуру. Запрет вызвал негодование у украинских издателей, которые опасались, что инициатива властей создаст черный рынок и навредит книжной индустрии. И их опасения оправдались — книги все равно попадают в Украину, но уже контрабандой.

В роли главного критика — СБУ

Украинская власть последовательна и неуклонна в своих действиях, поэтому совершенно логичным смотрится очередной запрет, на этот раз в отношении российских исполнителей. Артисты из РФ отныне смогут выступать в Украине только с разрешения Службы безопасности. Такую норму устанавливает новая поправка в закон "О гастрольных мероприятиях в Украине", принятая Верховной Радой.

Новая норма устанавливает "запрет на проведение гастрольных мероприятий в случае участия в них артиста из перечня лиц, создающих угрозу национальной безопасности". Также не допускается проведение гастрольных мероприятий, "популяризирующих государство-агрессора или одобряющих оккупацию территории Украины".

Законом предписывается, что организаторы гастролей российских артистов перед тем, как заключить с ними договор, должны направить СБУ запрос на получение информации, есль ли законные основания для въезда россиян. СБУ же в течение 10 дней будет рассматривать запрос и либо даст разрешение на гастроли, либо запретит.

Украина в очередной раз отличилась, ведь ни в одной стране мира спецслужбы официально не регулируют гастрольную деятельность.

Черный список

В настоящий момент в черном списке лиц, которые представляют опасность для Украины насчитывается более 140 российских деятелей искусства. Среди них музыканты Николай Расторгуев и Александр Розенбаум, певцы Иосиф Кобзон и Лев Лещенко, певицы Наташа Королева и Лолита Милявская, режисеры Карен Шахназаров и Павел Лунгин, актеры Олег Табаков, Валентин Гафт, Василий Лановой, Валентина Талызина, Наталья Варлей, и многие другие. Однако список постоянно пополняется — артисты попадают в него за посещение Крыма через территорию РФ, а значит без разрешения украинских силовых ведомств. Самый большой резонанс получил запрет на въезд в Украину участницы "Евровидения" от России Юлии Самойловой, которая имела неосторожность посетить Крым.

Огромную волонтерскую помощь в пополнении списка СБУ оказывает сайт "Миротворец". Свежий пример — российский рэпер Баста, которому в сентябре было отказано во въезде в Украину после того, как как он попал в базу "Миротворца".

Однако есть в данном драконовском законе и одно рациональное зерно. Если раньше российский исполнитель узнавал о том, что не может попасть в Украину, только приземлившись в аэропорту «Борисполь», то теперь о статусе "невїезного" и ему, и организаторам гастролей будет известно заранее.

Маразм крепчает

"Абсурд продолжается, маразм крепчает. Если смотреть в корень, то тем, кто находится вверху, нужно дать публике, которая находится внизу, побольше зрелищ и тем для обсуждений. Для этого у нас создаются черные списки, обсуждаются "враги отечества". Мы обсуждаем Пореченкова, который непонятно куда целился из винтовки, и не замечаем того, что здесь, у нас, на наших улицах тот же Омельченко (экс- мэр Киева — Ред.) в пьяном виде уже сбил насмерть двух людей. Тот неизвестно — стрелял ли вообще или дурачился…. Но уж точно никого не застрелил…, а здесь уже два трупа есть. Они просто дают повод для обсуждения народу. А народ и так между собой разобщен, у нас общество сегодня расколото — таким обществом очень легко управлять и взвинчивать "коммуналку" до невероятных высот. И сейчас будут обсуждать гастроли российских артистов", — сказал РИА Новости Украина известный украинский композитор Владимир Быстряков.

По мнению композитора, абсурд еще заключается в том, что большинство "жильцов черного списка" въехали в Крым с российской территории, но если бы они въехали в Крым с территории Украины, то в черных список их бы не занесли.

"Министерство, которое занимается пропагандой, придумывает такие недолугие способы развлечения народа. Вместе с тем, когда Наташе Королевой все-таки разрешили приехать попрощаться с бабушкой, ее принимали на уровне министра: дали ей вип-проход в Борисполе, очень быстро все оформили. То есть, все, что делается — это чисто пыль в глаза, для галочки", - считает Быстряков.

Кроме того, подобные меры являются, по мнению композитора, зачисткой конкурентов.

"Тут уже ходят слухи, что одной из наших певиц очень мешала Ани Лорак. А поскольку у этой певицы есть могущественные покровители, то сделали так, что Ани Лорак превратилась во «врага нации». То же самое с Повалий. Кассовых решили подвинуть, и, как говорил Жванецкий, наши ботинки хороши, если не видел импортных. Вот по этой схеме и действуют. Убирают и по языковому принципу. Как, например, отстранили SunSay от участия в прошлом Евровидении? Достаточно было Руслане задать ему провокационный вопрос в отношении друзей в России — всё, сразу красная тряпка перед быком! Моментально народ ополчился: ах, у него друзья в России, ах, он такой-сякой, он не должен представлять Украину! Так что, убирают очень легко. Ребята пользуются обстановкой. Они думают, что они здесь прославятся и сразу на них "Оскары" посыпятся — ничего подобного", — подчеркнул Быстряков.

По его словам, настоящее искусство вырабатывается в результате хорошей конкуренции.

Читайте также: Законы Порошенко о Донбассе. Главное, что нужно всем знать

"И то, что одних запрещают, а других, потому что они представители титульной нации, поднимают на щит, вовсе не означает, что последние сразу превратятся в звезд, в очень качественных исполнителей. Это все вырабатывается годами, выращивается, как кристалл. А у нас штампуют скороспелок на всевозможных «Фабриках зирок»… И нет гарантии, что они станут долговечными, хорошими, качественными артистами, которые производят качественную продукцию. В лучшем случае все это будет «Монатик-Дорн", а в худшем — «Поющие трусы» или какие-нибудь ещё «Штопанные трусы». В принципе, в нашем искусстве есть такая тенденция — делать из украинца дебила. Отсюда идут всевозможные «левкы-дуркы», «у клюби танци». У нас страну делают аграрной, а нас всех делают немножко селянами вследствие подобного «искусства». Вот вам и вся тенденция", — заключил Быстряков.