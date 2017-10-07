Гастроли артистов из России с разрешения СБУ. Грицак сообщил детали

КИЕВ, 7 окт — РИА Новости Украина. Служба безопасности Украина (СБУ) будет давать рекомендации относительно возможности гастролей российских артистов на территории Украины, заявил глава спецслужбы Василий Грицак.

Парламент Украины в четверг с третьей попытки принял закон, запрещающий гастроли российских артистов, которые, по мнению Киева, создают "угрозу национальной безопасности". Документ еще должен подписать президент Украины. Он вступит в силу со дня, следующего за днем его опубликования в официальной прессе.

"Есть закон, который предусматривает обращение в СБУ за 30 дней до приезда группы или еще кого-то с предоставлением персональных данных…. Мы же на протяжении 10 суток должны дать свои рекомендации… Открыть или закрыть въезд", — сказал Грицак в эфире телеканалов, отвечая на вопрос, как будет действовать спецслужба по отношению к российским артистам, которые захотят приехать в Украину.

Также он сообщил, что Министерство культуры Украины разрабатывает порядок штрафных санкций.

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Согласно закону, организатор не позднее чем за 30 дней до дня проведения гастрольного мероприятия подает в СБУ запрос на получение информации о наличии или отсутствии законных оснований для недопуска артистов на территорию страны. СБУ в течение десяти дней с момента получения запроса рассматривает и предоставляет организатору ответ. Только после этого организатор заключает договор с артистом.

В случае нарушения организаторами гастролей этого закона предлагается предусмотреть административно-хозяйственную ответственность в форме штрафа в размере от 50 до 100 минимальных заработных плат (от 160 тысяч гривен или более 6 тысяч долларов до 320 тысяч гривен или более 12 тысяч долларов).

В январе 2015 года Верховная Рада приняла заявление, в котором Россия называется "страной-агрессором", так как Киев считает, что РФ вмешивается в дела Украины и является стороной конфликта в Донбассе.

Ранее многие российские исполнители попали под запрет на въезд в Украину из-за того, что посещали Крым. Министерство культуры Украины в августе 2015 года обнародовало "черный список" деятелей культуры из РФ, которые "создают угрозу национальной безопасности" страны. В конце декабря 2015 года министерство внесло в перечень еще 43 человека. В числе попавших в список артистов Олег Газманов, Иосиф Кобзон, Валерия Перфилова, Сергей Пенкин, Александр Розенбаум, Юлия Чичерина.