Запрет книг из РФ. Ура-патриотизм против контрабанды и пиратства

Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

Политика запретов и ограничений давно стала в Украине обычным делом. "Черные списки" артистов и деятелей культуры, насильственная украинизация теле и радио эфир, нездоровый патриотизм в реформировании сферы образования, запрет соцсетей — украинцы легко привыкают к тому, что предлагают не вполне адекватные деятели от власти.

Пожалуй, единственным процессом, который политикам пока не удалось подогнать под себя остаются книги. С детства привыкнув читать на языке Пушкина и Тургенева, отечественный читатель даже в новых, патриотичных реалиях остается верен себе. Хотя, в последнее время это становится все сложнее.

От греха подальше

Как известно, с начала 2017 года в Украине официально запрещен ввоз книг из России, в том числе для личного пользования.

Несмотря на то, что чуть позже ограничение немного ослабили, на практике ситуация только усложнилась — разрешение можно получить, но для этого предстоит пройти длительную процедуру.

По новым правилам, книгу из России необходимо перевести на украинский язык, после чего получить рецензию сертифицированного эксперта, которой должен подтвердить, что в книге нет ничего угрожающего госбезопасности. Последнее слово за специальной комиссией при Гостелерадио, которая… пока так и не начала работать.

Это и тормозит любые поставки книг из РФ — от греха подальше таможня вообще не пропускает в Украину продукцию из "страны-агрессора".

Освоить рынок

В Украине ситуацию с тотальным запретом передовой литературы, которая выпущена после 2017-го года отнеслись по разному. Рядовых читателей табу не останавливает и они готовы даже переплачивать за редкие экземпляры, которые все равно везут из РФ контрабандным путем.

Тех же, кто именует себя творческой писательской интеллигенцией запрет книжной продукции, похоже, привел в полный патриотический экстаз.

Хотя заботой о национальных интересах здесь и не пахнет. Обеими руками поддерживая запрет книг из РФ, украинские писатели и книгоиздатели заботятся прежде всего, о своем кармане, а уж потом об интересах читателя и государства. Ведь благодаря "чистке" на прилавках наконец-то появились их книги, которые при других обстоятельствах так и остались никому не известными.

Так, известные в Украине братья-близнецы Капрановы искренне благодарят власть за то, что она закрыла границы. Как признаются писатели, это решение они пробивали еще с 2003-го года и добились только благодаря известным политическим событиям.

"Именно мы придумали эту схему автоматического лицензирования. Изначально это было защитой от экстремистской литературы, но она, как видим, работает для всех книг из России. Сейчас мы видим реанимацию украинской книги. Из-за ограничения доступа книг из РФ, мы получили мощный толчок к развитию. Мы получили рынок и наша задача его освоить. Да, спецкомиссия, которая проверяет книги из РФ пока не заработала, но это даже к лучшему. Главное, чтобы эта продукция меньше шла в Украину, так что нас все устраивает", — рассказывают писатели.

"Кацапский мусор"

Искренне рады запрету любой российской литературы и другие "митці", которые-то в последние годы приобрели статус культовых в Украине

"То, что власть перекрыла рынок продукции из РФ однозначно положительно влияет на развитие украинской книги, — говорит известный поэт и писатель Сергей Жадан. — По большому счету, это надо было сделать еще до событий 2014-го года. Нужно защищать свой книжный рынок, формировать свое культурное пространство. Если мы хотим реализоваться как держава, развить свою литературу это единственно верный путь".

Похожего мнения придерживается и автор популярного в определенных кругах "Чёрного ворона" Василий Шкляр.

"Украинская книга, к счастью, сумела вытеснить российскую. На нашу продукцию гораздо больший спрос, чем на москальскую литературу, которая воспитала кровожадную нацию. Мы выходим из руины и это не может не радовать. Нужно поддерживать свое, а для этого необходимо регулировать чужие потоки. Нужно проводить деокупацию не только Донбасса, но и других украинских городов. Она должна предполагать запрет дешевого кацапского мусора", — заявил Шкляр.

Книги в чемоданах

Впрочем, при трезвом, а не патриотическом взгляде на проблему становится ясно, что ситуация с книжным рынком в Украине не так радужна, как это видится сквозь желто-голубые очки.

Как считает известный издатель Полина Лаврова, непростая политическая и социальная ситуация после 2014-го года оказывает серьезное влияние на книжный рынок в Украине. На сегодняшний день ее издательство "Лаурус" — едва ли не единственное из тех, кто не боится печатать книги на русском языке.

"Ничего хорошего для отрасли украинского книгоиздательства запрет на книгу из РФ, не несет, — говорит Лаврова. — Ведь помимо читателя, для которого русский язык — родной, ударило по магазинам. Ведь не секрет, что примерно на треть они были заполнены книгами из России. Огромное количество зарубежных нон-фикш, учебников, бизнес-литературы вообще не издавалось в Украине, эти книги были только на русском языке. Людей банально лишили возможности получения доступа к хорошей литературе и толкают их либо к скачиванию из Интернета, либо к контрабандно привезенным книгам. Если сейчас страдают магазины, то потом очередь дойдет до издателей".

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"Пиратство" процветает

По словам издателя, несмотря на официальный запрет власти, книги из РФ все равно попадают в Украину и пользуются здесь огромным спросом.

"Есть масса схем, по которым можно привозить литературу из России. Возят автобусами в чемоданах, на границе за определенную сумму закрывают на это глаза, — рассказывает Лаврова. — Сходите на рынок Петровка и вы увидите, что прилавки завалены контрабандной книгой. Покупать туда книги ходят даже украинские политики, что, по-моему, вообще абсурдно. Процветает и книжное пиратство — воруется верстка российской книги, которая потом печатается в Украине на дешевой бумаге в подпольных типографиях. К сожалению, пока ситуация в стране не поменяется, все останется на этом уровне".