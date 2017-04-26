СБУ не имеет отношения к запрету на въезд Лолиты в Украину – Ткачук

КИЕВ, 26 апр — РИА Новости Украина. На днях на территорию Украины не впустили певицу Лолиту Милявскую из-за того, что она незаконно попала на территорию Крыма и дала там концерт.

Ситуацию с запретом Лолите Милявской въезда в Украину в эфире радиостанции Голос Столицы прояснил руководитель аппарата главы Службы безопасности Украины Александр Ткачук.

"СБУ не принимала решения о запрете на въезд Лолиты на территорию нашего государства. Нам было очень странно слышать такие эмоциональные выпады со стороны певицы в адрес СБУ, поскольку она, наверное, не до конца разобралась в том, что на самом деле происходило с ней. То же самое касается и других певцов и исполнителей: если они приезжают в Крым или на любую другую оккупированную территорию, но нет оснований говорить о том, что они делают публичные призывы к смене территориального устройства, то у наших следователей и экспертов не будет оснований для отказа в посещении Украины таким лицам", — пояснил Ткачук.

Ранее сообщалось, что СБУ разрешила российскому рэперу Баста (Василию Вакуленко) выступить в Киеве после посещения Крыма.