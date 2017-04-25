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    Общество

    СБУ разрешила российскому рэперу выступить в Киеве после Крыма

    Тема:

    Взять и запретить. Культурная война с РФ (225)

    (обновлено: )41011
    В Службе безопасности сообщили, что решение о запрете на въезд в Украину рэпера Баста (Василий Вакуленко) не принималось.
    Певец Баста
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 25 апр — РИА Новости Украина. Известный российской рэпер Баста (Василий Вакуленко) 17 июня проведет концерт в Киеве.

    Музыкант в 2015 году выступал в Крыму. 

    Издание "Апостроф" обратилось в Службу безопасности Украины с вопросом о том, принималось ли решение о запрете этому артисту въезжать в Украину в связи с нарушением украинского законодательства.

    "По состоянию на 20 апреля 2017 года решение о запрете на въезд в Украину указанной вами персоне Службой безопасности Украины не принималось", — говорится в ответе.

    apostrophe.ua
    Ответ СБУ относительно ситуации с рэпером Баста

    Ранее въезд в Украину запретили российской певице украинского происхождения Лолите Милявской. Она опубликовала на своей странице в Facebook видеообращение, в котором сообщила, что ее в 4 утра сняли с поезда в Конотопе, так как ей запрещен въезд в Украину из-за посещения Крыма в 2015 году.

    Госпогранслужба Украины также запретила въезд в страну сроком на три года Юлии Самойловой, участнице от РФ на конкурсе Евровидение, из-за ее выступления в Крыму. До этого въезд запретили также российской певице Кристине Си, артистке Елене Воробей, российскому актеру Максиму Самарскому, российскому рэперу L'One и российскому певцу Шуре (Александру Медведеву).

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