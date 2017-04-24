Хроника 23 апреля: подрыв авто ОБСЕ в Донбассе, певицу Лолиту не пустили в Украину

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Людмила Калита, РИА Новости Украина

В воскресенье, 23 апреля, в результате подрыва автомобиля специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Донбассе погиб гражданин Великобритании, гражданка Германии была контужена. В этот же день в АП рассказали подробности разговора Петра Порошенко и госсекретаря США Рекса Тиллерсона, к тому же со вторника Украина прекращает поставки электричества в ЛНР. Подробнее — в кратком обзоре от РИА Новости Украина.

Подрыв автомобиля ОБСЕ в Донбассе

Накануне в результате подрыва автомобиля специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ на Донбассе погиб гражданин Великобритании, гражданка Германии была контужена. Трагедия произошла на территории Донбасса, которая контролируется ополченцами. Об этом сообщил член коллегии МВД Украины, депутат Верховной Рады Антон Геращенко. Генеральный секретарь ОБСЕ Ламберто Заньер заявил, что ОБСЕ начала расследование инцидента с подрывом автомобиля патруля миссии.

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Со вторника Украина прекращает поставки электричества в ЛНР

Со вторника, 25 апреля, Луганское энергетическое объединение прекратит поставки электроэнергии на неподконтрольные Украине территории отдельных районов Луганской области (ОРЛО). Об этом в эфире телеканала "ЛОТ" сообщил гендиректор Луганского энергетического объединения Владимир Грицай. В настоящее время в число объектов, которые получают электроэнергию от ЛЭО, входит и Попаснянский водоканал.

В АП рассказали подробности разговора Порошенко и Тиллерсона

Президент Украины Петр Порошенко в ходе телефонного разговора предложил госсекретарю США Рексу Тиллерсону активизировать рассмотрение вопроса о размещении в Донбассе миротворческой миссии ООН, сообщили в пресс-службе АП. Также собеседники обсудили итоги телефонного разговора в "нормандском формате", который состоялся 18 апреля, а также результаты американско-российских переговоров в Москве 12 апреля.

Церемония объявления украинской сборной на "Играх непокоренных"

В Киеве проходят Национальные спортивные соревнования "Игры непокоренных", победители которых осенью представят Украину на Invictus Games в Торонто. "Игры непокоренных" — международные спортивные соревнования для военнослужащих и ветеранов с ограниченными физическими возможностями, которые призваны через спорт способствовать процессу выздоровления и реабилитации военнослужащих и ветеранов, которые получили травмы и инвалидность при исполнении своего воинского долга, проявить силу их духа.

Украинский гимнаст Верняев завоевал "золото" и "бронзу" чемпионата Европы

В румынском Клуж-Напока завершился чемпионат Европы по спортивной гимнастике, где в последний день в финалах соревнований в отдельных видах программы украинец Олег Верняев завоевал "золото" и "бронзу". Украинский спортсмен выиграл в упражнении на брусьях и стал третьим в опорном прыжке. В своем "коронном" упражнении на брусьях Верняев получил оценку от судей 15,466 балла, опередив на одну десятую балла немца Лукаса Даусера — 15,366.



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Лолите запрещен въезд в Украину на три года

Пограничники Украины не пустили в страну российскую певицу Лолиту Милявскую. Об этом она сама сообщила на своей странице в Facebook. По ее словам, ей запрещен въезда в Украину из-за посещения Керчи в 2015 году. Позже пресс-секретарь пограничной службы Украины Олег Слободян подтвердил, что власти Украины действительно запретили певице Лолите Милявской въезд в Украину сроком на три года.

Ночные столкновения демонстрантов с полицией в центре Парижа

Акции протеста в Париже в день первого тура выборов президента Франции завершились поздно ночью, в результате ранения получили как минимум два человека, кроме того были сожжены автомобили. Согласно окончательным данным МВД Франции, экс-министр экономики Франции Эммануэль Макрон и лидер партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен выходят во второй тур президентских выборов во Франции. Экс-премьер Франсуа Фийон уже признал свое поражение в первом туре выборов.

КНДР пригрозила потопить авианосец США

Северная Корея заявила, что готова потопить американский авианосец "Карл Винсон", чтобы продемонстрировать свою военную мощь, передает агентство Рейтер со ссылкой на газету правящей Трудовой партии Кореи. Ранее сообщалось, что морские силы самообороны Японии объявили в воскресенье о начале совместных учений с атомным авианосцем ВМС США "Карл Винсон" в Тихом океане.

23 апреля — символическая для мировой литературы дата — стала поводом для учреждения Всемирного дня книг и авторского права (World Book and Copyright Day). В этот день в 1616 году ушли из жизни М.Сервантес, У.Шекспир и Инка Гарсиласо де ла Вега. Это также день рождения или смерти таких известных авторов, как Морис Дрюон, Хальдоур Лакснесс, Дж.Пла и Мануэль Мехиа Вальехо.