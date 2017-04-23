Порошенко предложил Тиллерсону вернуться к идее введения миротворцев

КИЕВ, 23 апр — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко в ходе телефонного разговора предложил госсекретарю США Рексу Тиллерсону активизировать рассмотрение вопроса о размещении в Донбассе миротворческой миссии ООН.

"Петр Порошенко выразил соболезнования родным и близким американского представителя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, погибшего в результате сегодняшнего взрыва патруля на оккупированной территории, а также осудил все формы постоянного препятствования боевиками работе СММ ОБСЕ", — говорится в сообщении пресс-служба Порошенко.

"Президент Украины предложил активизировать рассмотрение вопроса о размещении в Донбассе международного миротворческого контингента под эгидой ООН", — сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что собеседники обсудили также итоги телефонного разговора в "нормандском формате", который состоялся 18 апреля, а также результаты американско-российских переговоров в Москве 12 апреля. Порошенко выразил благодарность Тиллерсону "за твердую и непреклонную позицию США" в поддержке Киева на основе принципа "ничего об Украине без Украины".

"Стороны выразили обеспокоенность в связи с опасным развитием ситуации в Донбассе и отметили важность выполнения Россией минских договоренностей, прежде всего их безопасности элементов", — говорится в сообщении.

Также стороны обсудили вопросы укрепления стратегического партнерства между Украиной и США и график двусторонних контактов, в том числе на высшем уровне.

Ранее генеральный секретарь ОБСЕ Ламберто Заньер заявил, что ОБСЕ начала расследование инцидента с подрывом автомобиля патруля Специальной мониторинговой миссии (СММ) в Украине.