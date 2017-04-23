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    МИД России: при подрыве автомобиля ОБСЕ в Донбассе погиб американец

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    АТО в Донбассе: подрыв автомобиля ОБСЕ (164)

    (обновлено: )24501
    Согласно информации МИД РФ, погиб сотрудник медицинской компании, работающей по контракту ОБСЕ, гражданин США. Находившиеся в автомобиле международные наблюдатели ОБСЕ получили ранения.
    На месте подрыва авто ОБСЕ
    Скриншот с Youtube

    КИЕВ, 23 апр — РИА Новости Украина. В МИД РФ в воскресенье заявили, что при подрыве автомобиля с наблюдателями Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ погиб гражданин США.

    Кадры с места подрыва автомобиля СММ ОБСЕ
    Канал "Народная милиция ЛНР" в Youtube
    Кадры с места подрыва автомобиля СММ ОБСЕ

    "Согласно сообщениям руководства ОБСЕ, сегодня утром в Славяносербском районе Луганской области Украины, в двух километрах от линии соприкосновения подорвался на фугасе автомобиль Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, возвращавшийся с патрулирования. Погиб сотрудник медицинской компании, работающей по контракту ОБСЕ, гражданин США. Находившиеся в автомобиле международные наблюдатели ОБСЕ получили ранения", — говорится в заявлении МИД, опубликованном на сайте ведомства.

    "МИД России выражает глубокое соболезнование семье погибшего и желает скорейшего выздоровления пострадавшим", — отметили в российском дипведомстве.

    Ранее член коллегии МВД Украины, депутат Верховной Рады Антон Геращенко заявил, что в результате подрыва автомобиля специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в Донбассе погиб гражданин Великобритании Джозеф Стоун.

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