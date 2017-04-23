МИД России: при подрыве автомобиля ОБСЕ в Донбассе погиб американец

Скриншот с Youtube

КИЕВ, 23 апр — РИА Новости Украина. В МИД РФ в воскресенье заявили, что при подрыве автомобиля с наблюдателями Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ погиб гражданин США.

"Согласно сообщениям руководства ОБСЕ, сегодня утром в Славяносербском районе Луганской области Украины, в двух километрах от линии соприкосновения подорвался на фугасе автомобиль Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, возвращавшийся с патрулирования. Погиб сотрудник медицинской компании, работающей по контракту ОБСЕ, гражданин США. Находившиеся в автомобиле международные наблюдатели ОБСЕ получили ранения", — говорится в заявлении МИД, опубликованном на сайте ведомства.

"МИД России выражает глубокое соболезнование семье погибшего и желает скорейшего выздоровления пострадавшим", — отметили в российском дипведомстве.

Ранее член коллегии МВД Украины, депутат Верховной Рады Антон Геращенко заявил, что в результате подрыва автомобиля специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в Донбассе погиб гражданин Великобритании Джозеф Стоун.