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    Россия

    Россия призвала к переговорам по Донбассу из-за подрыва авто ОБСЕ

    Тема:

    АТО в Донбассе: подрыв автомобиля ОБСЕ (161)

    (обновлено: )20010
    Согласно заявлению МИД РФ, произошедший инцидент с подрывом автомобиля ОБСЕ в Луганской области "подтверждает острую необходимость должного обеспечения безопасности наблюдателей ОБСЕ".
    Здание Министерства иностранных дел РФ
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 23 апр — РИА Новости Украина. В МИД РФ заявили, что обстоятельства инцидента с подрывом автомобиля ОБСЕ в Луганской области указывают на возможность провокации.

    Кадры с места подрыва автомобиля СММ ОБСЕ
    Канал "Народная милиция ЛНР" в Youtube
    Кадры с места подрыва автомобиля СММ ОБСЕ

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    "Обстоятельства произошедшего указывают на высокую вероятность провокации, нацеленной на подрыв процесса урегулирования конфликта в Донбассе. Очевидно, что подобные инциденты и общая эскалация напряженности выгодны тем, кто не заинтересован в выполнении политических, экономических и гуманитарных положений минского "Комплекса мер", — говорится в заявлении МИД России, опубликованном на сайте ведомства.

    "Глубоко возмущены этой циничной акцией, повлекшей гибель человека и направленной против международных наблюдателей, которые работают во имя установления мира. Призываем провести тщательное и объективное расследование и привлечь виновных к ответственности", — добавили в МИД РФ.

    Отмечается, что произошедший инцидент "подтверждает острую необходимость должного обеспечения безопасности наблюдателей ОБСЕ", что зафиксировано в мандате миссии.

    "В очередной раз призываем к активизации прямых переговоров между сторонами конфликта — Киевом, Донецком и Луганском – в рамках Контактной группы с целью полного выполнения "Комплекса мер", являющегося безальтернативной основой урегулирования в Донбассе", — заявили в российском МИД.

    Ранее в МИД Украины заявили, что Киев сделает все возможное, чтобы провести беспристрастное расследование инцидента с автомобилем Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Донбассе.

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