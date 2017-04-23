Россия призвала к переговорам по Донбассу из-за подрыва авто ОБСЕ

КИЕВ, 23 апр — РИА Новости Украина. В МИД РФ заявили, что обстоятельства инцидента с подрывом автомобиля ОБСЕ в Луганской области указывают на возможность провокации.

Читайте также: Паника или игра мышцами? Военная риторика украинских властей

"Обстоятельства произошедшего указывают на высокую вероятность провокации, нацеленной на подрыв процесса урегулирования конфликта в Донбассе. Очевидно, что подобные инциденты и общая эскалация напряженности выгодны тем, кто не заинтересован в выполнении политических, экономических и гуманитарных положений минского "Комплекса мер", — говорится в заявлении МИД России, опубликованном на сайте ведомства.

"Глубоко возмущены этой циничной акцией, повлекшей гибель человека и направленной против международных наблюдателей, которые работают во имя установления мира. Призываем провести тщательное и объективное расследование и привлечь виновных к ответственности", — добавили в МИД РФ.

Отмечается, что произошедший инцидент "подтверждает острую необходимость должного обеспечения безопасности наблюдателей ОБСЕ", что зафиксировано в мандате миссии.

"В очередной раз призываем к активизации прямых переговоров между сторонами конфликта — Киевом, Донецком и Луганском – в рамках Контактной группы с целью полного выполнения "Комплекса мер", являющегося безальтернативной основой урегулирования в Донбассе", — заявили в российском МИД.

Ранее в МИД Украины заявили, что Киев сделает все возможное, чтобы провести беспристрастное расследование инцидента с автомобилем Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Донбассе.