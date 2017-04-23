Паника или игра мышцами? Военная риторика украинских властей

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Соня Тарасюк, РИА Новости Украина



Шаткое перемирие

Несмотря на объявленное в Донбассе с 1 апреля пасхальное перемирие, обстрелы в зоне АТО не утихают, а военная риторика властей становится всё жестче.

В штабе АТО сообщают об увеличении обстрелов практически по всей линии фронта. По данным силовиков в результате последних атак погибли двое украинских военных, восемь бойцов получили ранения.

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В ночь с четверга на пятницу по населенным пунктам Донбасса было выпущено несколько сотен мин и артснарядов из запрещенной мирными договоренностями крупнокалиберной артиллерии.

Накануне вечером под огонь попали жилые кварталы Марьинки и Авдеевки, зафиксированы многочисленные повреждения жилых домов и объектов инфраструктуры.

Риторика ужесточается

Комментируя последние события в Донбассе, президент Петр Порошенко заявил, что не считает конфликт "замороженным". По его мнению, в регионе идет "настоящая горячая война".

"Некоторые пытаются называть это (ситуацию в Донбассе — Ред.) "замороженным конфликтом"… Разве это замороженный конфликт? Это — настоящая горячая война", — цитирует пресс-служба Порошенко его слова из интервью британскому телеканалу Sky News.

Порошенко также напомнил, что с начала года Украина потеряла в Донбассе 69 военных и еще более 420 получили ранения.

Только наступление

Стал всё чаще использовать воинственную риторику и секретарь СНБО Александр Турчинов.

В четверг, 20 апреля, он предположил, что в случае, если Россия решит "расширить масштабы вооруженной агрессии против Украины", на ее вторжение потребуется 2-3 часа.

"Российские подразделения, дислоцированные вблизи границы, способны в течение 2-3 часов прибыть на территорию нашего государства и оказать помощь гибридным войскам ОРДЛО", — сказал Турчинов во время презентации программы "Стратегическое лидерство: сектор безопасности и обороны Украины".

Также Турчинов насчитал 50 тыс. военных РФ у границ с Украиной. По словам главы СНБО, вдоль границ с Украиной разворачиваются три новые дивизии — 3-я, 144-я и 50-я, которые являются соединением в составе дополнительно развернутых в последние годы трех армий — 1-й Гвардейской танковой, 20-й и 8-й общевойсковых армий.

"Такая группировка носит исключительно наступательный характер", - подчеркнул Турчинов.

Перед этим в интервью ВВС Турчинов заявил, что в нынешних условиях главная задача украинских военных — метр за метром, километр за километром, минимизируя потери, продвигаться на восток.

"У нас нет другой альтернативы, кроме как побеждать. Прошлый год был первым, когда мы не сдали ни одного метра земли, а наоборот — приобрели десятки километров. Поэтому я считаю, что наша задача — метр за метром, километр за километром, минимизируя потери, продвигаться на восток", — считает он.