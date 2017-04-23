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    Фотоленты

    Церемония объявления украинской сборной на "Играх непокоренных"

    (обновлено: )5702
    Игры непокоренных: победители соревнований среди ветеранов АТО
    Игры непокоренных: победители соревнований среди ветеранов АТО
    Игры непокоренных: победители соревнований среди ветеранов АТО
    Игры непокоренных: победители соревнований среди ветеранов АТО
    Игры непокоренных: победители соревнований среди ветеранов АТО
    Игры непокоренных: победители соревнований среди ветеранов АТО
    Игры непокоренных: победители соревнований среди ветеранов АТО
    "Игры непокоренных": победители соревнований среди ветеранов АТО
    Штаб АТО / Facebook
    Игры непокоренных: победители соревнований среди ветеранов АТО
    "Игры непокоренных": победители соревнований среди ветеранов АТО
    Штаб АТО / Facebook
    Игры непокоренных: победители соревнований среди ветеранов АТО
    "Игры непокоренных": победители соревнований среди ветеранов АТО
    Штаб АТО / Facebook
    Игры непокоренных: победители соревнований среди ветеранов АТО
    "Игры непокоренных": победители соревнований среди ветеранов АТО
    Штаб АТО / Facebook
    Игры непокоренных: победители соревнований среди ветеранов АТО
    "Игры непокоренных": победители соревнований среди ветеранов АТО
    Штаб АТО / Facebook
    Игры непокоренных: победители соревнований среди ветеранов АТО
    "Игры непокоренных": победители соревнований среди ветеранов АТО
    Штаб АТО / Facebook

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    "Игры непокоренных" (Invictus Games) — международные спортивные соревнования для военнослужащих и ветеранов с ограниченными физическими возможностями, которые призваны через спорт способствовать процессу выздоровления и реабилитации военнослужащих и ветеранов, которые получили травмы и инвалидность при исполнении своего воинского долга, проявить силу их духа.

    Первые Игры состоялись в 2014 году в Лондоне и стали ярким свидетельством того, на что способны военные, которые защищают свою страну, и насколько несокрушимой является их воля к жизни. В 2016 году успех лондонских соревнований повторили Игры в г. Орландо, а 23-30 сентября 2017 военные-спортсмены в третий раз встретятся в г. Торонто. В этом году в соревнованиях примут участие 550 бойцов из 17 стран.

    Для участия Украины в соревнованиях был проведен ряд мер по формированию национальной сборной команды из военнослужащих, находящихся на службе в Министерстве обороны Украины, и ветеранов, которые получили ранения во время боевых действий в зоне проведения АТО. 22 апреля 2017 состоялись Национальные игры из 6 дисциплин — атлетика, пауэрлифтинг, плавание, стрельба из лука, велоспорт на шоссе, гребля на тренажерах, участие в которых приняли 114 кандидатов всеукраинского отбора. По результатам соревнований в состав команды были отобраны 30 человек-кандидатов. Всех их ожидает независимое медицинское освидетельствование и тренировки как в Украине, так и в Канаде.

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