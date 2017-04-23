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    Украинский гимнаст Верняев завоевал "золото" и "бронзу" чемпионата Европы

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    В своем "коронном" упражнении на брусьях Верняев получил оценку от судей 15,466 балла, опередив на одну десятую балла немца Лукаса Даусера - 15,366. В опорном прыжке Верняев получил оценку 14,649 балла.
    Олег Верняев стал чемпионом Европы по спортивной гимнастике
    Daniel MIHAILESCU / AFP

    КИЕВ, 23 апр — РИА Новости Украина. В румынском Клуж-Напока завершился чемпионат Европы по спортивной гимнастике, где в последний день в финалах соревнований в отдельных видах программы украинец Олег Верняев завоевал "золото" и "бронзу", сообщает официальный сайт соревнований.

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    Украинский спортсмен выиграл в упражнении на брусьях и стал третьим в опорном прыжке. В своем "коронном" упражнении на брусьях Верняев получил оценку от судей 15,466 балла, опередив на одну десятую балла немца Лукаса Даусера — 15,366. Бронзовым призером стал Никита Нагорный из России — 15,266. В опорном прыжке Верняев получил оценку 14,649 балла. Чемпионом Европы стал Артур Далалоян из России — 14,933, "серебро" у Мариана Драгулеску из Румынии (14,733).

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